Insetti all’interno di gianduiotti e cremini: ritirati dal mercato, ecco quali sono i lotti

Ritirati a scopo precauzione alcuni lotti dei popolari prodotti della Pernigotti. Un ritiro precauzionale per la presenza di minuscoli insetti al loro interno.

La notizia è stata resa pubblica nella sezione del sito del Ministero della Salute dedicata ai ritiri alimentari. L’invito ai clienti è quello di non consumare i prodotti dei lotti indicati e di riportarli presso l’esercizio commerciale dove sono stati acquistati.

Ritiri alimentari, questa volta tocca alla Pernigotti. Il ministero della Salute ha reso noto che a scopo precauzionale l’azienda di Novi Ligure, in provincia di Alessandria, ha ritirato dal mercato alcuni lotti di gianduiotti e cremini. All’origine della decisione la possibile presenza di corpi estranei. Si tratta, nello specifico, di una contaminazione da plodia allo stadio larvale, volgarmente note come le ‘farfalline della farina’, piccoli insetti innocui per l’essere umano.

È scattato così, si legge sul sito del Ministero della Salute, il “richiamo per rischio fisico” (questo il motivo della segnalazione) di gianduoitti, cremini, praline di cioccolato alle nocciole gianduia, Praline al cioccolato al latte e alla nocciola gianduia con farcitura alla nocciola del marchio Pernigotti 1860 – Gianduiotto.

Quali sono i lotti ritirati dal mercato in via precauzionale

A essere ritirate sono state le confezioni da 150 grammi dei ‘Gianduiotto – Praline di cioccolato alle nocciole gianduia’ e ‘Cremino – Praline al cioccolato al latte e alla nocciole gianduia con farcitura alla nocciola’ prodotte da Pernigotti. Nel primo caso i lotti /scadenze ritirati sono quelli L4D 10.04.24 / L4D 13.04.24 / L4D 19.04.24. Nel secondo invece si tratta dei lotti/scadenze quelli LD13.04.24 / L4D 14.04.24 / L4D 17.04.24.

Come sempre nei casi di ritiro alimentare la raccomandazione fatta dal ministero ai clienti è una sola: astenersi dal consumare il prodotto e di riportare al punto vendita d’acquisto le confezioni in proprio possesso.

I ritiri alimentari degli ultimi mesi

Un mese fa invece erano stati ritirati dal mercato i pancake al cioccolato del marchio Bernard Jarnoux Crepier. Contaminati non dalle “farfalline della farina”, ma da pericoloso batterio della listeria, all’origine di vari decessi negli ultimi mesi. A fine settembre un anziano di Alessandria infatti è deceduto a causa di una meningite contratta dopo aver mangiato un würstel di pollo crudo contaminato dal batterio Listeria monocytogenes.