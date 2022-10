Allarme listeria nel pancake al cioccolato: “Non consumatelo”

Ritirati dei pancake al cioccolato. Per li ministero della Salute c’è un possibile rischio microbiologico.

L’invito è quello di non consumare il prodotto, fatto in Francia. La contaminazione può essere avvenuta in una fase successiva a quella di cottura.

Allarme listeria, continuano i ritiri di prodotti contaminati dal batterio all’origine di diverse morti negli ultimi mesi. Adesso tocca ai pancake. Gli ultimi a essere ritirati infatti sono i pancake al cioccolato del marchio Bernard Jarnoux Crepier. Un altro prodotto deve essere dunque rimosso dai supermercati dopo i würstel e i tramezzini al salmone. Il nuovo allarme per «possibile presenza di Listeria monocytogenes» stavolta riguarda il famoso prodotto dolciario dell’azienda francese.

Sul suo portale il ministero della Salute ha pubblicato l’avviso che mette in guardia contro i prodotti contaminati dal pericoloso batterio della Listeria monocytogenes. Così l’azienda con sede a Lamballe (Francia) ha richiamato dal mercato il lotto 256 del pancake al cioccolato (venduto in confezione da 6) a causa del rischio microbiologico. La raccomandazione ai consumatori è quella «di non consumare il prodotto, di riportarlo al punto vendita per rimborso o sostituzione». Oggi, 10 ottobre, il ministero della salute ha pubblicato l’avviso sul suo sito.

Gli altri prodotti ritirati dal mercato

Ormai sono diversi i casi di prodotti contaminati dal batterio della Listeria monocytogenes. A fine settembre un anziano di Alessandria è morto di meningite per aver mangiato un würstel di pollo crudo contaminato. La settimana scorsa invece erano stato ritirati dei tramezzini al salmone dopo che al loro interno era stata rintracciata la presenza del batterio per il quale, quattro persone hanno perso la vita tra dicembre 2021 e settembre 2022. Negli anni scorsi tracce di Listeria sono state rinvenute in diversi altri prodotti alimentari, come la ricotta (morto un uomo di 75 anni), il formaggio grattugiato, il salmone affumicato, la porchetta.

I rischi della listeria, parla l’esperto

«Purtroppo ci sono batteri che possono dare problemi di “malattie alimentari”, che vivono a fianco di batteri non patogeni. Dipende dall’alimento». Così spiega al Corriere della Sera Valerio Giaccone, professore di Ispezione degli alimenti all’Università di Padova. «La listeria è un batterio che può vivere al di fuori degli organismi animali, può circolare anche nelle aziende alimentari e finire sulle superfici di lavoro delle aziende (macchinari, tavoli, ecc). Si cerca di tenerli sotto controllo con la sanificazione giorno per giorno, ma può capitare che il batterio rimanga e passi negli alimenti». Nel caso del pancake, che «è un prodotto da forno», sottolinea l’esperto, «i batteri non riescono a sopravvivere alla cottura in forno». Se dunque il batterio «è finito nel pancake è capitato dopo la cottura, per contaminazione dall’ambiente da lavoro. Si tratta di batteri “rustici”, che sopravvivono a lungo a temperatura ambiente, ma sotto i 3 gradi non si moltiplicano. L’alimento contaminato diventa pericoloso quando contiene più di 10 mila cellule batteriche per grammo», conclude Giaccone.