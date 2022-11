Morte Miriam, la mamma:«Ho cacciato il fidanzato dai funerali perché quella sera ci avrebbe dovuto contattare»

La madre di Miriam Ciobanu, Adriana, intervistata da La Vita in diretta, spiega la ragione per cui non voleva il fidanzato di Miriam in chiesa

In un’intervista a La vita in diretta, Adriana, madre di Miriam Ciobanu, nonostante sia distrutta dal dolore, riesce a parlare di quello che è successo a sua figlia, morta investita e uccisa da un ubriaco di 23 anni nella notte di Halloween.

La donna ha chiesto al fidanzato di Miriam, Tommaso Dal Bello, di allontanarsi dalla chiesa, durante i funerali, e ha spiegato il motivo per cui lo ha fatto:«Era una presenza non gradita. Ha mancato di rispetto a noi e alla sua amica». Miriam, la notte in cui ha perso la vita, si era allontanata da casa del suo fidanzato Tommaso, pare dopo un litigio, per tornare a casa a piedi. Purtroppo, però, sulla sua strada ha incontrato la morte, investita e uccisa da un’auto guidata da un coetaneo che aveva bevuto, a Pieve del Grappa (Treviso).

A La Vita in Diretta, la donna ha parlato dopo gli attimi di tensione occorsi al funerale della figlia, quando è sopraggiunto il fidanzato. Ai microfoni Rai, la donna ha voluto spiegare la ragione per cui ha reagito in quel modo:«Non era gradito perché quella sera avrebbe potuto chiamarci. Ne avevamo già parlato, anche con il papà di Miriam, per cui da parte sua non c’era alcun timore».

L’appello della donna

Quella sera, i due fidanzati, avrebbero avuto un bisticcio e la ragazza, prima di lasciare l’abitazione, verso le 3 del mattino, ha provato a contattare il padre, che stava dormendo e quindi non ha sentito la chiamata.

Tommaso non può guidare perché porta le stampelle, per cui il fratello le avrebbe offerto un passaggio a casa, ma Miriam avrebbe rigettato, scegliendo di avviarsi a piedi verso casa, da sola nella notte. Il resto della vicenda, purtroppo, è cosa nota. Il terribile investimento e la morte della ragazza.

Ma Adriana, madre di Miriam, con il cuore in frantumi ha voluto lo stesso rivolgere un appello ai giovani:«Ai giovani uomini dico, siate responsabili, non solo verso voi stessi, ma verso il prossimo».