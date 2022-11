Alessia Piperno torna in libertà: detenuta in Iran, l’hanno rilasciata e tornerà nel nostro Paese

Alessia Piperno, ragazza italiana di 30 anni arrestata e incarcerata in Iran, è stata rilasciata e rientrerà presto nel nostro Paese

Alessia Piperno, blogger italiana di 30 anni messa in manette e imprigionata in Iran il 28 settembre scorso, è stata rilasciata e sta per tornare a casa. A dare la notizia, la Farnesina. Alessia era detenuta a Teheran, capitale dell’Iran, nella prigione di Evin.

Nella nota, è scritto che il premier Giorgia Meloni, «nel ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a che Alessia riabbracci i familiari, ha informato i suoi genitori nel corso di una telefonata, pochi minuti fa». La Farnesina spiega che dietro questa liberazione c’è stato «un intenso lavoro diplomatico».

Cosa era accaduto a Teheran

Il 28 settembre scorso, Alessia Piperno era finita in arresto nel giorno del suo compleanno in Iran, mentre stava facendo un viaggio in loco, uno dei numerosi svolti negli ultimi anni in qualità di travel blogger.

Precedentemente era stata in Pakistan e poi aveva deciso di recarsi in Iran. Era giunta a Teheran, come riporta Repubblica, proprio nei giorni in cui hanno avuto luogo le manifestazioni per il decesso di Mahsa Amini, ragazza di 22 anni, curda, messa in manette perché non portava il velo in modo corretto, secondo quanto asseriva la polizia morale iranana.

Ebbene, Alessia, capitata nel caos di quei giorni, è stata arrestata. Le autorità locali che avevano eseguito l’arresto della travel blogger 30enne, non aveva dato nessuna spiegazione in merito all’arresto, ma avevano legato il fermo della giovane alle suddette proteste e alle accuse nei confronti di alcuni cittadini stranieri di aver preso parte alle manifestazioni o di aver in qualche modo, fomentato.

La ragazza era stata quindi condotta in prigione, a Evin, carcere in cui, la sera del 15 ottobre scorso è divampato un rogo e in cui si sono verificati ulteriori scontri tra carcerati e forze di polizia. In quel frangente, si erano registrate almeno 8 morti. Uno dei primi messaggi postati su Instagram dagli amici della ragazza è il seguente:«Rilasciata. Ti aspettiamo Ale». Giorgia Meloni, dopo l’incontro a Palazzo Chigi con il segretario generale della Nato, ha chiosato dicendo:«Il segretario generale Stoltenberg mi perdonerà se faccio una cosa irrituale. Come avrete saputo Alessia Piperno sta tornando a casa. Volevo ringraziare i nostri servizi di Intelligence, il sottosegretario Mantovano, e il ministero degli Esteri per il lavoro straordinario, silenzioso per riportare a casa questa ragazza».