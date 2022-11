Midterm Usa, Biden: “L’onda rossa? Non c’è stata. Pronti a lavorare coi repubblicani”

I repubblicani si avviano a vincere alla Camera, ma per Biden ci sono ancora possibilità per i democratici di tenere botta.

In bilico invece il Senato, mentre DeSantis stravince in Florida e la Pennsylvania va ai dem. La Georgia va al ballottaggio.

Niente ‘onda rossa’ repubblicana al voto di Midterm, i democratici si sono difesi e una speranza – anche se tenue – di non andare sotto alla Camera ancora è viva. Il presidente Usa Joe Biden si è presentato così ai giornalisti per commentare il voto.

Lo scrutinio è ancora in corso, ma le sorti dei dem alla Camera appaiono orma segnate, mentre al Senato il destino è ancora incerto. Intanto si attendono i risultati di Arizona e Nevada. Mentre in Georgia, cruciale ‘swing state’, si preannuncia il ballottaggio il 6 dicembre.

“È stata un buona giornata per la democrazia e gli Usa“, ha dichiarato Biden mettendo in evidenza che le previsioni di “media e opinionisti” sulla vittoria schiacciante dei repubblicani non si sono realizzate. Parlando delle preoccupazioni degli elettori su “inflazione, tasso di criminalità e difesa del diritto di scegliere”, Biden trova che si siano espresse con chiarezza. Il presidente Usa ha detto di non aver “intenzione di cambiare direzione“, non senza aver ricordato che serve tempo perché le misure possano essere apprezzate.

Biden: pronto a lavorare col Gop

“Sono pronto a lavorare con i miei colleghi repubblicani – ha aggiunto l’inquilino della Casa Bianca – e il popolo americano ha chiarito che si aspetta che anche i repubblicani siano pronti a lavorare con me”. A questo riguardo, Biden ha fatto sapere che è intenzionato a mettere “il veto a qualsiasi tentativo di approvare un divieto nazionale sull’aborto”. Ma al tempo stesso ha spiegato che “su molte altre questioni” è disponibile “scendere a compromessi con il Gop, dove ha senso“.

Il presidente ha anche annunciato il proposito, al rientro dal vertice G20 a Bali, di organizzare un incontro bipartisan sui temi economici futuri. “Non posso garantire che saremo in grado di sbarazzarci dell’inflazione, ma penso che possiamo”, ha precisato, aggiungendo però che “tagli o cambiamenti fondamentali alla Social security o al Medicare non sono sul tavolo”.

Biden è tornato a parlare dei repubblicani “super-MAGA”, i supporter dell’ex presidente Donald Trump. Per il leader democratico si tratta di “una minoranza nel partito” repubblicano. Così ha spiegato Biden, che si detto convinto che la larga maggioranza degli elettori Gop siano “persone rispettabili, con le quali ci sono divergenze su questioni”.

Infine un occhio alle prossime presidenziali del 2024. Biden non ha sciolto del tutto le riserve su una sua possibile ricandidatura alla Casa Bianca. “L’intenzione è di correre di nuovo, indipendentemente dall’esito di queste elezioni”, ma “alla fine è una scelta familiare”. “Non ho fretta, in un senso o nell’altro”, la decisione finale sarà presa “all’inizio del prossimo anno”, ha precisato Biden. Quanto al possibile sfidante repubblicano, Donald Trump o Ron DeSantis, il presidente americano ha risposto con ironia: “Sarebbe divertente vederli sfidarsi a vicenda”.