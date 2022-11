Ucraina, truppe russe via da Kherson: Shoigu ordina la ritirata

Il capo della Difesa russa, Serghei Shoigu, ordina il ritiro delle truppe dalla città ucraina di Kherson.

Troppo alto il rischio che venissero isolate. Nel frattempo Stolteberg conferma il sostegno Usa a Kiev.

Mosca ordina il ritiro delle truppe russe da Kherson. L’ordine è arrivato dal ministero della Difesa. Lo ha fatto sapere Serghei Surovikin, comandante delle operazioni russe in Ucraina. I soldati adesso verranno sposati più ad est, sulla parte sinistra del fiume Dnepr. Qui saranno allestite nuove postazioni di difesa. A proporlo lo stesso Surovikin, ascoltato dal ministro della Difesa, Serghei Shoigu.

“Proceda al ritiro dei soldati”, ha ordinato Shoigu, filmato dalle telecamere, a Surovikin. Il comandante ha descritto la decisione come una mossa “per nulla facile”. Ma indispensabile dato il “rischio di un totale isolamento delle truppe russe sulla sponda destra del fiume Dnepr”. Il generale russo è tornato nuovamente ad accusare le forze ucraine di voler attaccare coi missili la diga di Nova Kakhovka per allagare la zona circostante.

Dl canto suo Kiev ha comunicato di non aver visto “alcun segno” del ritiro delle truppe russe da Kherson.

Surovikin ha detto che la popolazione di Kherson e delle zone limitrofe non può ricevere regolari approvvigionamenti perché “le forze armate ucraine aprono un fuoco indiscriminato sulla città”. “Stiamo resistendo con successo a tutti i tentativi delle forze armate ucraine di attaccare nel settore di Kherson”, ha spiegato il comandante russo. Surovikin ha poi aggiunto che le forze ucraine stanno soffrendo perdite superiori di “7 o 8 volte” a quelle dell’esercito russo.

Morto in un incidente vicegovernatore filorusso

Kyrill Stremousov, vicegovernatore dell’amministrazione regionale insediata dalle forze di occupazione russe a Kherson, è deceduto in un incidente stradale. La notizia della morte del vicegovernatore è stata confermata all’agenzia Tass dalle autorità locali. Ancora non sono stati resi noti i dettagli sulle circostanze della scomparsa di Stremousov. WarGonzo, uno dei blogger filorussi più seguiti su Telegram, riferisce che l’incidente rivelatosi mortale per il funzionario è accaduto vicino alla città di Henichesk. A rivelargli questa informazione sarebbe stato l’autista di Stremousov.

Stoltenberg ribadisce il sostegno americano a Kiev

Kiev può contare sul “forte sostegno” bipartisan degli Usa. Ad assicurarli il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. “E’ assolutamente chiaro che c’è un forte appoggio bipartisan negli Stati Uniti a un sostegno continuo all’Ucraina e questo non è cambiato”. Stoltenberg lo ha spiegato dopo l’incontro col nuovo premier britannico Rishi Sunak. Il segretario della Nato così ha smentito l’ipotesi che una vittoria repubblicana alle elezioni di Midterm possa indebolire il sostegno occidentale all’Ucraina contro la Russia.