14enne si toglie la vita: si ipotizza fosse vittima di bullismo

Il corpo è stato trovato in casa dai suoi familiari. Alla base del gesto potrebbe esserci il fatto che fosse stato vittima di bullimo e cyberbullismo.

Si sarebbe tolto la vita il giovane di appena 14 anni, trovato morto nella casa di Olbia doveva viveva insieme ai genitori. Dalla prime indagini, il ragazzino avrebbe atteso di essere solo in casa per compiere l’estremo gesto e quando la sua famiglia è rientrata per lui non c’era più nulla da fare. Sul posto è intervenuta la polizia e i carabinieri.

La procura ha disposto l’autopsia sul corpo del minore e il sequestro di tutti i suoi dispositivi elettronici per fare luce sulla questione, si ipotizza che potrebbe essersi tolto la vita perché ossessionato dal bullismo e dal cyberbullismo che lo opprimeva. Quella mattina aveva seguito le lezioni da casa. Il ragazzo era appassionato di rugby, sport che aveva iniziato con passione da qualche mese, e al cordoglio per la tragedia si sono uniti anche i compagni di squadra. I funerali si terranno dopo le analisi dell’autopsia che si svolgerà domani.