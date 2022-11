“Troppo tempo sui social”, il marito furioso uccide la moglie. La confessione: “Non la sopportavo più”. La donna aveva cambiato città per diventare un’attrice.

Un folle atto di gelosia, che ha portato alla morte una giovane donna. Orribile omicidio, quello perpetrato da un uomo di un uomo di 38 anni nei confronti di sua moglie. La donna sarebbe stata soffocata a morte con il suo stesso scialle, dopo essere caduta in una rovinosa trappola domestica.

Secondo quanto raccontato dallo stesso assassino, alla base del terribile gesto vi sarebbe stato un uso smodato da parte della vittima dei social network. L’uomo avrebbe infatti raccontato alle forze dell’ordine di essersi infuriato con la moglie a causa del troppo tempo trascorso dalla donna su Instagram.

Voleva intraprendere la carriera di attrice, il marito la uccide

Un uomo di 38 anni ha ucciso sua moglie soffocandola con il suo stesso scialle domenica notte. Nel corso dell’interrogatorio con le autorità, l’assassino si è definito “furioso”, “arrabbiato” con la donna che, a detta sua, passava troppo tempo a creare contenuti e storie sui social media. Il drammatico omicidio è avvenuto nel distretto di Tiruppur, in Tamil Nadu, in India.

L’uomo lavorava come operaio presso il mercato ortofrutticolo di Thennam Palayam. Sua moglie lavorava invece una fabbrica di abbigliamento. Il suo sogno, però, era sempre stato quello di fare l’attrice. Aveva così iniziato una “carriera da influencer“, tanto da essere riuscita a raggiungere circa 33.000 follower sul suo account Instagram. Numeri, questi, che però non le bastavano.

La donna avrebbe espresso insoddisfazione nell’ultimo periodo, e avrebbe perciò deciso di tentare la sorte andando a Chennai per ottenere qualche ruolo nel settore cinematografico. In mano aveva infatti diversi contatti che era riuscita a reperire proprio grazie ad alcune collaborazioni nate sui social. Per la donna sarebbe stato un sogno pronto ad avversarsi. Per l’uomo una decisione che mai avrebbe potuto sopportare.

Era partita per Chennai due mesi fa, ma sarebbe tuttavia tornata per partecipare al matrimonio della figlia giusto pochi giorni fa. Era pronta tornare nuovamente a Chennai, quando il 38enne ha imposto più volte alla donna di non partire. Dalla discussione verbale, tra i due sarebbe esplosa una lite che è culminata con un’inarrestabile violenza. In un impeto di rabbia, l’uomo ha soffocato a morte la moglie usando uno scialle.

Quando ha visto il corpo ormai privo di vita della moglie accasciarsi a terra, il 38enne è stato colto da un attacco di panico. Spaventato da quello che era appena successo, l’uomo sarebbe così scappato di casa, avvertendo sua figlia che aveva picchiato sua moglie. Preoccupata per quanto raccontato dal padre, la giovane si è precipitata presso la loro abituazione: ad aprirle la porta è stato l’orrore. Dopo aver trovato sua madre morta, riversa a terra, immediata la segnalazione alle forze dell’ordine. L’uomo è stato arrestato, dopo essere stato bloccato a Perumanallur. Sul caso sono in corso tutte le dovute indagini.