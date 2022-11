Tesla fuori controllo, falciate due persone e ferite altre tre [VIDEO]

Tesla fuori controllo, falciate due persone e ferite altre tre. Il drammatico incidente ripreso dalle videocamere di sorveglianza. La società sta aiutando le autorità locali con le indagini. Si indaga anche sul sistema di guida semi-automatico.

Tesla assisterà le autorità cinesi nelle indagini su un drammatico incidente avvenuto nel Guangdong, in Cina. A comunicarlo è stata la stessa compagnia attraverso una nota ufficiale. L’incidente in questione è avvenuto il 5 novembre. Due sabati fa, infatti, una Tesla Model Y ha ucciso due persone e ne ha ferite altre tre. Sui social media cinesi è diventato virale un video in cui è possibile vedere la terribile dinamica dell’incidente.

Immagini violente, queste, che riprendono il veicolo mentre tenta di parcheggiare, quindi accelerare improvvisamente. L’auto, che appare letteralmente fuori controllo, si avvia su una strada a due corsie, sterza ad alta velocità, sfreccia contro un’auto e delle biciclette, e infine finisce la sua rovinosa corsa contro un negozio, circa 30 secondi e 2,6 chilometri dopo. Oltre al video, però, sui social media sono circolate diverse ipotesi sulle possibili cause di questo drammatico incidente.

Le varie ipotesi dietro l’incidente

Sulla sua rovinosa corsa, la Tesla Model Y ha sfiorato automobili e passanti, ma ha preso in pieno una bicicletta e una moto. Due le persone uccise, tre invece quelle rimaste ferite, conducente incluso. La notizia è stata riportata domenica 13 novembre dai quotidiani locali. Si tratta dell’ennesimo “strano” incidente che vede coinvolto un veicolo prodotto dalla compagnia di Elon Musk.

Sul caso stanno ora indagando le forze dell’ordine. Una delle ipotesi avanzate dalle autorità locali è che il conducente e proprietario dell’auto stesse guidando sotto l’effetto di droghe e/o alcol. Secondo la stessa azienda produttrice, dalle analisi sarebbe stato inoltre notato come sia il freno che i fanali posteriori non si fossero attivati in nessun momento durante la folle corsa. Sarebbe stato, al contrario, premuto pesantemente l’acceleratore – pedale che il conducente avrebbe scambiato per il freno in un momento di bassissima lucidità.

Secondo quanto viene riportato da alcuni quotidiani cinesi, però, pare che sull’incidente si sia espresso un membro della famiglia del conducente. L’uomo avrebbe spiegato che il parente, dopo aver cercato invano di azionare il pulsante per il parcheggio, abbia perso improvvisamente il controllo del veicolo. Avrebbe cercato dunque in tutti i modi di frenare l’auto, ma sarebbe sopraggiunto un problema tecnico. Un problema, questo, che coinvolgerebbe il sistema di guida semi-autonoma, l’Autopilot. Anche per questo, Tesla ha reso noto che farà tutto il possibile per collaborare con le autorità cinesi e cercare di risalire all’esatta dinamica e causa del gravissimo incidente.