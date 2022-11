Alec Baldwin, dopo il tragico sparo sul set di “Rust” fa causa a 4 membri della troupe

L’attore ha deciso di fare causa alla responsabile della custodia delle armi sul set, al primo assistente alla regia e ad altre due persone della troupe di Rust

Dopo il tragico incidente in cui dalla pistola tenuta in mano dall’attore Alec Baldwin sul set di “Rust”, partì un colpo che uccise la direttrice della fotografia Halyna Hutchins, Baldwin ha deciso di fare causa a quattro membri della troupe.

Alec Baldwin-meteoweek.com

Nello specifico, si tratta della responsabile della custodia delle armi sul set, del primo assistente alla regia e altre due persone. L’avvocato di Baldwin, ha detto che il drammatico incidente si è verificato perché «munizioni ‘vive’ sono state consegnate sul set e caricate su una pistola».

Baldwin ha fatto causa ai quattro in quanto rei, secondo lui, di avergli fornito un’arma carica di proiettili che potevano esplodere.

L’attore, che ha ribadito di essere estraneo al tragico incidente, ha fatto causa, nello specifico, ad Hannah Gutierrez-Reed, addetta armi, al primo assistente regista Dave Halls che gli diede la pistola in mano quel terribile giorno asserendo che fosse sicura, a Sarah Zachry, il cui compito era di occuparsi degli oggetti di scena e a Seth Kenney, che si sarebbe occupato di fornire il set con armi e munizioni tra cui la pistola e i proiettili in questione.

Qualche settimana fa, l’attore ha trovato un’intesa con la famiglia Hutchins. Ci si sta dunque dirigendo verso la conclusione dell’azione legale per omicidio colposo contro l’attore e i produttori di Rust. Non si conoscono i termini dell’intesa, ma il film riprenderà la produzione a gennaio 2023 con il cast originale e il marito della donna uccisa sul set, sarà produttore esecutivo e gli sarà garantita parte degli incassi del film.

«Abbiamo raggiunto un accordo soggetto ad approvazione del tribunale per il caso di omicidio colposo contro i produttori di Rust, tra cui Alec Baldwin e Rust Movie Productions, LLC», ha detto il marito della donna. «Le riprese di ‘Rust’, di cui ora sarò produttore esecutivo, riprenderanno con il cast originale nel gennaio del 2023. Non ho alcun interesse in ritorsioni o attribuzioni di colpa (verso i produttori e il signor Baldwin). Tutti noi siamo convinti che la morte di Halyna sia stato un terribile incidente», ha chiosato.