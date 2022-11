Honor Magic Vs foldable pronto il suo debutto per il 23 novembre; ora la concorrenza trema

Chi pensa che la corsa sfrenata ai pieghevoli abbia rallentato, si sbaglia. Certo, i dubbi sulla resistenza di autentici gioielli rimane, soprattutto per la quantità di volte che si apre e si chiude un foldable ma Honor sembra voler portare il suo nuovo smartphone a un altro livello.

L’azienda cinese, originariamente un marchio di proprietà di Huawei, attraverso il quale vengono commercializzati alcuni dispositivi elettronici, smartphone sì, ma anche tablet computer, dispositivi indossabili e smart TV, ha annunciato Honor Magic Vs foldable di seconda generazione: verrà lanciato in Cina il 23 novembre, per essere rilasciato a livello globale nel primo trimestre del 2023, almeno stando a quanto confermato da Honor stessa a Tech Advisor.

Il nuovo cellulare pieghevole segue rapidamente l’Honor Magic V, ma stupisce che il colosso di Shenzhen abbia deciso così presto di cambiare, visto che il primo foldable è stato messo in vendita, seppur in Cina, soltanto nel gennaio 2022. Forse c’è qualcosa che si stava prefigurando, ma che ora sempre ancora più marcata.

Tutto quello che (per ora) si sa

Già Honor vuole correre da solo, a quanto pare, senza essere obbligato a passare da Huawei. A differenza con la sua ex società madre, infatti, i cellulari di Honor in Europa possono essere spediti con Google Play Store e supportano nativamente i servizi mobili di Google per app, un esempio su tutti: Uber.

Finora Honor ha condiviso solo l’immagine sopra del telefono, e in effetti sembra abbastanza simile all’originale Magic V, che ha un display OLED pieghevole interno da 7,9 pollici con una singola fotocamera ritagliata nella parte superiore della metà destra. Guardando dall’alto l’immagine, si vede un modello in oro che ha un posizionamento della fotocamera simile al suo predecessore, quindi se il design sembra ricalcare le orme del Honor Magic V, sarà dentro il salto di qualità di Honor.

Il Magic V è attualmente disponibile in argento, nero e una versione in pelle arancione, quindi questo oro già di per sé è una nuova tonalità. Ma dato che il cellulare è una versione “S”, sicuro che gli aggiornamenti potrebbero essere piuttosto incrementali. Lo Snapdragon 8 Gen 1 del Honor Magic V dovrebbe vedere un aggiornamento nell’Honor Magic Vs, con più efficiente 8+ Gen 1, e mentre le triple fotocamere da 50Mp sembravano performanti, quegli obiettivi sono sempre un’area da migliorare sui modelli di telefono aggiornati. Non ci sono molte altre notizie, anche se le aspettative sono alte.

Se l’Honor Magic V si attestava intorno ai 1300 dollari, l’Honor Vs dovrebbe avere certamente un prezzo maggiore, il che significa avvicinarsi, più o meno, al Galaxy Z Fold 4. Con tutto ciò che ne consegue.

