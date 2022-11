Infortunio sul lavoro: precipita da sei metri, è molto grave

Un uomo di 60 anni è rimasto ferito in modo grave a causa di un incidente sul lavoro occorso stamane a Udine

Un uomo è rimasto ferito in modo grave stamane a Udine, mentre era a lavoro. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente, e ci sono delle indagini in corso da parte di polizia e ispettori dell’Azienda sanitaria.

Quel che è certo è l’uomo è precipitato da un’altezza di sei metri e impattando a terra è andato a finire contro un oggetto metallico, che gli ha provocato una ferita molto grave all’addome. A far scattare l’allerta, contattando i soccorritori, è stato il figlio dell’uomo, che in quel frangente era con lui. Gli infermieri hanno subito mandato ambulanza e auto medica in loco.

L’uomo, pur gravemente ferito, è rimasto in stato di coscienza, è stato accompagnato in modo urgente, in codice rosso, al nosocomio Santa Maria della Misericordia. In loco sono interventi anche i vigili del fuoco.