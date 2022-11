Banchero spaventa l’Italia: la risposta sulla Nazionale lascia spazio a dubbi

Paolo Banchero spaventa i tifosi dell’Italbasket: la risposta sulla Nazionale ha lasciato spazio a dei dubbi. Ecco lo scenario attuale.

L’ala grande dei Magic ha parlato del suo futuro con gli Azzurri. La sua risposta è stata vaga e ha spaventato i tifosi, ma lo scenario pare chiaro.

Paolo Banchero ha letteralmente travolto il mondo NBA. L’ex Duke è stato scelto come prima pick assoluta al draft e si è imposto sin da subito con i Magic, registrando ottimi numeri per un rookie. Al momento i risultati di squadra non sono dei migliori (Orlando è 13° nella Eastern Conference con 4-10), ma a livello personale tutto procede per il meglio.

Alcuni campioni affermati hanno già sottolineato il talento di Banchero: è il caso di Jayson Tatum, ma anche di Draymond Green. I tifosi italiani seguono con grandissimo interesse le sue gesta poiché, come noto, è di evidenti origini Azzurre. Il tema della Nazionale è dunque molto caldo, poiché c’è il timore che la tentazione USA sia molto forte. Di questo ha parlato lui stesso, illustrando lo scenario attuale.

Banchero, Italia o USA? Ecco la sua risposta

La carriera NBA di Banchero è iniziata da poco, ma ha già attirato le attenzioni di tutti. Basti pensare che ha già firmato con Jordan (con tanto di annuncio in grande stile) e che si stanno sprecando paragoni importantissimi con i grandi del gioco. Al momento è anche il candidato principale per il premio di “rookie of the year“.

I tifosi italiani sognano di vederlo indossare la canotta azzurra ai prossimi Mondiali. La Nazionale di Pozzecco ha ottenuto la qualificazione grazie alla pesantissima vittoria ottenuta contro la Georgia e, dopo un Europeo da protagonista, spera di ripetersi sul palcoscenico più importante di tutti.

Il Poz è già stato chiaro: andrà a trovare Banchero e non tornerà a casa finché non lo avrà convinto a difendere i colori dell’Italia. Intanto, il giocatore dei Magic ha parlato così sulla possibilità di andare al Mondiale con gli Azzurri: “Non posso darlo per certo. Devo parlare con tutte le persone coinvolte per prendere la giusta decisione. Non vedo l’ora di incontrare la delegazione italiana e rompere il ghiaccio”. Oltre al CT, infatti, ci saranno anche il presidente Gianni Petrucci ed il GM Salvatore Trainotti.

La risposta di Banchero ha spaventato i tifosi azzurri, che avrebbero voluto sentire un “sì” convinto: la paura è che il team USA stia tentando l’ala dei Magic. Ad ogni modo, il ragazzo ha ribadito più volte di voler indossare la canotta azzurra e nel media day ha posato con il tricolore. Salvo clamorose sorprese, la visita della delegazione italiana sarà l’ultimo step prima di ufficializzare la prima convocazione di Banchero con l’Italia.