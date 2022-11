Italia, importanti novità per l’europeo: coinvolta la UEFA

L’Italia guidata da Roberto Mancini, pur non essendo riuscita a strappare il pass per Qatar 2022, è campione d’Europa in carica. Dei colloqui con la UEFA hanno portato importanti novità.

Oggetto dei colloqui è la competizione europea per nazionali con gli azzurri che vogliono recitare un ruolo da protagonisti.

Il prossimo torneo verrà disputato tra due anni in Germania con gli azzurri chiamati a difendere il titolo conquistato a Wembley.

Il mondiale da casa non cancella la gioia di Wembley

EURO2020, giocatosi nel 2021, è stato per molti versi un torneo anomalo. Il nostro movimento calcistico veniva dalla delusione della mancata qualificazione per il mondiale russo avvenuta sotto la gestione di Giampiero Ventura. Dopo la scottante eliminazione, per mano della Svezia, il commissario tecnico Ventura e presidente della Federcalcio Tavecchio si dimisero dopo aver toccato uno dei punti più bassi del calcio italiano. La nazionale fu affidata a Roberto Mancini che, come prima mossa, decise di dar fiducia a diversi giovani che non trovavano spazio nel nostro campionato.

Un chiaro esempio di ciò fu l’impiego di Nicolò Zaniolo il quale ha vestito la maglia azzurra prima ancora di diventare titolare nella Roma di Fonseca. Per la competizione, rimandata di un anno a causa della pandemia, il ct si è affidato al gruppo che ha conquistato il pass per il primo europeo itinerante. Il risultato di quella competizione è storia, con gli azzurri, autori di un ottimo calcio, che volano in finale a Wembey contro i padroni di casa e Donnarumma in versione saracinesca che spegne i sogni di gloria dei Tre Leoni.

L’Italia si muove per gli europei: la palla passa alla UEFA

La delusione per la mancata qualificazione al mondiale in Qatar non potrà cancellare l’impresa degli uomini di Mancini anche se, proprio per l’europeo vinto e giocato bene, il rammarico aumenta. Negli ultimi giorni la Federcalcio ha preparato un dossier da presentare alla UEFA per quanto riguarda gli europei del futuro. L’Italia, infatti, ha deciso di candidarsi come paese ospitante per EURO2032 e andrà a competere con la Turchia per aggiudicarsi la nomina.

L’ultima competizione internazionale ospitata dall’Italia è il mondiale del 1990 dove gli azzurri di Vicini si sono fermati alle semifinali battuti ai rigori dall’Argentina di Maradona. Riportare la kermesse nel Belpaese, oltre agli introiti e al turismo, potrebbe dare il là per iniziare quell’ammodernamento degli impianti ancora troppo ancorati al passato.