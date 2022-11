Bonus Tv, arrivano nuovi fondi; ecco come funzionerà e la grande novità sui limiti

I fondi dedicati al Bonus TV sono stati nuovamente “ricaricati” dopo diverso tempo di timeout, ed ora ci sarà nuovamente la possibilità di farne uso. Forse l’attesa è stata dura, ma a questo punto crediamo che ne sia valsa la pena.

In altre parole potremo richiedere ancora una volta questo beneficio, seppur ci siano delle condizioni da rispettare in vista delle normative fatte al riguardo. A quali limiti dovremo sottostare per poter ricevere il bonus?

La notizia che affermava che i fondi per il Bonus TV fossero terminati, purtroppo, era vera. È stato un vero e proprio colpo al cuore per tutti noi, specialmente a poche settimane dall’ultima fase calendarizzata dello swtich-off, nonché lo spegnimento definitivo degli ultimi canali MPEG2 previsto per il prossimo 20 dicembre.

Ma non è tutto perduto come potremo pensare. Adolfo Urso, il Ministro per le Imprese e il Made in Italy, ha chiesto al MEF che il provvedimento venisse rifinanziato nella prossima legge di bilancio, il quale dovrebbe essere in dirittura d’arrivo. L’idea del Governo, che emerge dalle prime bozze, dovrà scontrarsi però con tutti i vincoli di bilancio.

Lo scopo, come avrete intuito, è il seguente: stanziare per il 2023 ulteriori 100 milioni di euro da erogare con lo stesso meccanismo a doppio binario previsto fino a pochi giorni fa. Parliamo di un bonus TV/decoder da 30 euro per i nuclei familiari con ISEE inferiore a 20.000 mila euro e il Bonus TV Rottamazione, aperto a tutti ma vincolato al conferimento contestuale di un vecchio apparecchio da inviare a trattamento RAEE.

L’erogazione della nuova cifra stanziata è decisa, ma a rimetterci sarà la sua disponibilità immediata

Dal punto di vista dell’erogazione non cambierà molto la modalità, nonostante delle voci suggeriscano che toccherebbe allo studio il compito di estendere il beneficio di 30 euro a tutti i nuclei familiari, eliminando lo sbarramento dei 20.000 euro di ISEE. Il problema principale, al di là di tutto, è che si pensa non ci sia compatibilità con le norme comunitarie rispetto agli aiuti di Stato.

Ve lo spieghiamo meglio. Dovete sapere che il contributo medio per il Bonus TV Rottamazione si è sempre attestato in questi anni di operatività poco sotto i 75 euro, ed il mantenimento di questo valore porterebbe nel 2023 a circa 1,3 milioni di TV finanziati, in pratica un terzo del mercato abituale Italia. Il rischio più grande, dunque, sarebbe esattamente l’organizzazione dell’intero programma.

Ci si aspetta che i tempi di disponibilità dei finanziamenti siano lunghi e che, sino ad allora, il mercato delle TV veda un forte rallentamento per il rinvio dell’acquisto da parte dei cittadini in attesa della riattivazione del Bonus TV. Allo stesso trmpo, se a controllare burocraticamente il beneficio sarà la Legge di Stabilità, il tutto subirà rallentamenti sempre più duri da sopportare e che si protrarranno addirittura oltre dicembre.