Stranger Things 5: la quinta stagione è quasi pronta, ecco le indiscrezioni e qualche spoiler

L’arrivo dell’ultima season di Stranger Things, serie TV molto amata e che non lascia spazio al caso, sembra essere imminente ormai: dovremo soltanto attendere quanto basta.

Ma a quanto pare i fan non sono affatto contenti di aspettare così a lungo, ragione per la quale gli spoiler potrebbero essere la soluzione ideale per conoscere al meglio la quinta stagione. Che cosa sappiamo di nuovo adesso?

Ross Duffer, co-showrunner, ha svelato in anticipo che tutte le trame dei personaggi centrali dello show saranno concluse entro la fine di Stranger Things 5. In altre parole, in caso non lo aveste capito al volo, la prossima stagione che vedremo possiamo dire che sarà un ritorno agli inizi, che ci permetterà di poter concludere in via definitiva quello che sarà l’intero arco narrativo.

Certo, i dettagli sull’ultima season sono davvero minimi, ma è anche vero che sia stata divulgata una dichiarazione alquanto “illuminante” su Stranger Things 5. Leggiamola insieme: “Abbiamo così tanti personaggi ora, la maggior parte che sono ancora in vita. È importante concludere i loro archi narrativi, poiché molti di questi personaggi sono cresciuti dalla prima stagione. Quindi è un atto di equilibrio tra dargli il tempo di completare gli archi dei loro personaggi e anche legare queste questioni in sospeso. Oltre a fare le nostre rivelazioni finali”.

Gli sviluppatori dell’omonima serie TV hanno riferito che questa stagione sarà perfettamente in grado di racchiudere tutte le altre, seppur si sappia ancora troppo poco del complesso che ci riserverà Stranger Things 5. Gli sceneggiatori, però, hanno lasciato cadere alcune indiscrezioni, come il titolo del primo episodio che, secondo i rumor, avrebbe dovuto chiamarsi “Capitolo uno: The Crawl“.

La sua progettazione è in corso, ma quando uscirà la stagione?

Ross Duffer ha voluto anche anticiparci quelli che saranno i primi episodi, riferendoci che ciò che stanno cercando di fare sia tornare alla prima season. E a parte concludere tutti gli archi narrativi dei personaggi principali originari, Matt e Ross assicurano di evitare di aggiungere nuovi personaggi a Stranger Things per gli episodi finali.

Ma ha una data di uscita l’ultima season? Non ancora, però è possibile pensare che potrebbe uscire nel 2024 e che abbiano già iniziato le riprese. Probabilmente l’anno prossimo arriveranno ad un buon punto, nonostante sia davvero difficile confermare o smentire le voci che circolano su Stranger Things 5: è ancora tutto incerto.

Tuttavia, noi rimaniamo speranzosi al riguardo dato che sia un’opera che è riuscita a conquistare il cuore di molti di noi. Riteniamo che sarà in grado di sorprenderci come non mai, per cui riporre fede in quello che sembra essere un progetto degno di nota, infine, è un’ottima iniziativa da prendere in considerazione.

Voi siete della stessa opinione, oppure credete che non sarà un successo sperato come si pensa? Tenendo a mente la reputazione della serie TV, forse non avrà problemi ad ottenere un’altra medaglia d’oro per le sue fantastiche idee.