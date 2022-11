IPTV e Pezzotto, altro duro colpo della Guardia di Finanza: utenti colpiti da multe “stellari”

La Guardia di Finanza ha appena compiuto un’alrra impresa incredibile che farà parte della compagnia mossa contro lo streaming illegale: i maggiori siti sono stati multati a seguito di una serie indagini svolte e portate a termine con successo.

Questa pratica si pensa che migliorerà di molto il web, permettendo a tutti quanti di godere di una maggiore protezione da piattaforme ingannevoli. I produttori originali dei contenuti pubblicati illegalmente, inoltre, saranno i primi a festeggiare. Ma chi ha ricevuto la sanzione?

Avevamo già parlato in passato dell’operazione mossa contro l’IPTV e Pezzotto in Italia, momento in cui erano stati coinvolti quasi un milione di utenti. Tutti quanti, secondo le analisi delle forze dell’ordine, facevano uso di piattaforme illegali per la visione di contenuti. Questo, data la circostanza poco sicura per ovvie ragioni, ha portato la Guardia di Finanza ad eseguire una multa considerevole diretta ai gestori di questi siti.

Ma non è finita qui, perché le indagini sono riuscite a dimostrare che pure altri portali non erano stati ancora presi di mira. Ne parla meglio lo stesso quotidiano di Confindustria che ha messo le mani su un “Verbale di accertamento e contestazione di violazioni amministrative” inviato dal Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche delle Fiamme Gialle ad alcuni utenti abbonati all’IPTV.

La dura sanzione per coloro che facevano uso di piattaforme illecite: non se la dimenticheranno mai più

In questo speciale documento possiamo leggere come le violazioni contestate sono due, che portano ad altrettanti tipi di sanzioni: 154 euro per l’utilizzo di contenuti audiovisivi coperti da copyright e 1.032 euro per le eventuali recidive. Ma come previsto dalla normativa, gli utenti avranno modo di pagare la multa entro 60 giorni dalla notifica e risparmiare portando le sanzioni a 51 o 344 euro in pratica. In ogni caso, la multa che dovranno scontare non sarà da poco.

Stefano Azzi, il CEO di DAZN Italia, ha fatto sapere la sua opinione complimentandosi con le forze dell’ordine per il lavoro svolto: “I clienti finali che, grazie alle operazioni svolte, vengono identiticati e multati per aver commesso atti di pirateria stanno crescendo. Se da un lato questi numeri sono la dimostrazione che la pirateria in Italia è diffusa in maniera massiccia dall’altro confermamo quanto le Forze dell’Ordine siano sempre attive e impegnate a debellare un problema che sta provocando ingenti danni al sistema”.

Questo, quindi, sarà un ottimo passo per spingere le persone a non far uso delle piattaforme illegali. Come abbiamo visto non hanno pagato caro soltanto i gestori, ma anche tutti coloro che ne facevano uso. È entusiasta dell’operazione pure Andrea Duilio, AD di Sky Italia, che sottolinea che “queste prime multe mostrano che è doppiamente pericoloso usufruire di servizi pirata, perché non solo si consegnano i propri dati personali a organizzazioni criminali, ma si compie anche un illecito per cui si è multati e perseguiti”.