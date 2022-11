Scarica questi giochi per Android, ora sono gratuiti ma presto torneranno a pagamento!

Gamer di tutto il mondo riunitevi! E’ arrivato il momento del riscatto, in particolare quello di alcuni giochi che sono sul Play Store a titolo gratuito, anche se per un brevissimo periodo di tempo.

Quindi questa metà di novembre sembra proprio il momento giusto per approfittarne, per avere sul proprio smartphone dei videogame che presto torneranno a pagamento.

Si tratta di una lista di giochi che spazia molto nei vari generi, il che è un vantaggio in quanto i gamer possono incontrare senza dubbio il loro gusto grazie a tanta varietà messa a disposizione da Android. Quindi si passa dai giochi VR a quello RPG open world, passando per survival, strategici, e appartenenti a molte altre categorie. La lista è lunga, ci sono almeno una dozzina di giochi già disponibili senza dover pagare un centesimo sul Google Play Store, che vista la velocità con cui si aggiorna non è escluso che a breve metta a disposizione altri titoli oltre quelli già in distribuzione adesso.

Tutti i giochi gratis di Google Play Store

Il primo gioco della lista è Nova Galaxy, videogame che prima era in vendita a 0,79 centesimi e ora è gratis e vanta oltre 10 mila download. Si tratta di un gioco di difesa della torre basato sullo spazio indipendente. C’è poi il gioco VR Pirates Ahoy – Underwater S, che come il precedente è normalmente messo a disposizione a 0,79 centesimi e ora con i suoi 10 mila download è gratuito e farà sicuramente furore. Si tratta di una simulazione di realtà virtuale ambientata nel mar dei Caraibi e permette di esplorare i resti di antiche navi pirata.

A seguire troviamo Intergalactic Space Virtual Re, le montagne russe VR più emozionanti di sempre e un’esperienza di realtà virtuale come mai prima d’ora, a cui si affianca per genere Pyramids VR Roller Coaster, che dà all’utente il benvenuto nelle montagne russe della realtà virtuale delle piramidi egiziane, l’esperienza VR più emozionante di sempre. Il gioco invita a guidare i pattini a rotelle più veloci e divertenti e godersi il brivido della realtà virtuale come mai prima d’ora.

Si aggiungono alla lista Infinity Dungeon e Infinity Dungeon 2: il primo capitolo di questa mini saga è stato scaricato oltre 1 milione di volte mentre il suo sequel è stato scaricato 100 mila volte. Si tratta di un RPG (gioco di ruolo) che contiene dungeon e miniere d’oro. Deemo Reborn parla di una ragazza caduta dal cielo che non ricorda più niente del suo passato, e Deemo che suona il piano tutto solo nel mondo della casa sull’albero la incontra accidentalmente e… Chiudono questa lista Cartoon Craft, Vivere o morire: Survival Pro Evertale e Stickman Legends: Offline Game.

