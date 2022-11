Ho Mobile, nuova promozione con 100 Giga, sms e minuti illimitati a soli € 6,99 mese

Attivare una SIM e poi effettuare la portabilità da altro operatore? Sembra che adesso si possa fare. Uno degli operatori mobile virtuali più in voga del momento lo consente.

Naturalmente l’offerta messa in campo è di quelle che automaticamente fa decadere tutte quelle precedenti, ma sembra che la contropartita sia così interessante da far dimenticare le vecchie modalità di abbonamento.

Parliamo naturalmente di ho. mobile, l’operatore virtuale di telefonia mobile che opera su rete Vodafone, che ha messo in campo una nuova offerta “operator attack”, valida a partire dal 18 novembre 2022, che permette di portabilizzare il proprio numero vero ho. mobile anche dopo aver attivato la nuova SIM. Ovvio, con uno scarto di tempo limitato, dopo il quale l’offerta viene automaticamente a decadere. Si tratta di una offerta ricaricabile a 6,99 euro al mese che offre minuti illimitati, sms illimitati e 100 Giga di bundle dati.

Disponibile online e negli store fisici

Per non far torto a nessuno, l’offerta sarà disponibile sia negli store fisici che sul sito di ho. mobile e quindi attivabile online, almeno fino a nuovo ordine. Con un’offerta di minuti illimitati, sms illimitati e 100 Giga di bundle dati, l’offerta ho. 6,99 100 GB a 6,99 euro/mese si poggerà sulla rete 4G di Vodafone per la navigazione internet.

La velocità di navigazione arriva fino a 30 Mbps sia in download che in upload, e non è previsto nessun costo di attivazione. L’offerta è attivabile per tutti i nuovi clienti ho. che provengono da Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce, Daily Telecom, Digi Mobil, CMLink Italy, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Elimobile (Elite Mobile), Lycamobile, MUND_GSM, NTMobile, NV mobile, Noitel, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, 1Mobile, Vianova (Welcome Italia), BT Italia, Withu, Enegan, Spusu Italia, Wings Mobile Italia, Feder Mobile o Italia Power.

Come anticipato, la portabilità del numero telefonico non è obbligatoria al momento dell’attivazione della SIM: l’operatore infatti mette a disposizione un periodo di 15 giorni dal momento dell’attivazione della SIM Card per perfezionare il processo di portabilità del numero telefonico da uno dei suddetti operatori telefonici mobile, a seguito del quale sarà poi possibile rimanere con l’offerta a 6,99 euro al mese a tempo indeterminato. La nuova SIM non ha alcun costo di attivazione se la card viene acquistata online, mentre se viene acquistata all’interno del negozio fisico il prezzo potrebbe cambiare a seconda del rivenditore, ma il costo standard è di 0,99 euro.

La ricarica avviene per addebito su credito residuo oppure con autoricarica scegliendo un metodo di pagamento automatico per il rinnovo dell’offerta.

