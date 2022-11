Juventus, caccia al nuovo esterno: i nomi sulla lista

La Juventus di Massimiliano Allegri ha risalito la classifica di Serie A e ha chiuso la prima parte di stagione al terzo posto in solitaria. Adesso gli uomini mercato della Juve studiano i colpi giusti per rinforzare ulteriormente la squadra.

La lunga pausa dovuta al mondiale permetterà alle varie dirigenze di pianificare al meglio la prossima sessione di mercato.

Inoltre, lo stesso torneo iridato potrebbe permettere osservare più da vicino i giocatori nel mirino e fornire indicazioni utili.

Diverse soluzioni per la Juve ma occhio al mondiale

Spesso è accaduto come una competizione come la Coppa del Mondo portasse alla ribalta calciatori semi-sconosciuti o ne consacrassero altri al grande calcio. Nel 2014 a brillare fu la stella di James Rodriguez. Il colombiano si laureò capocannoniere di quell’edizione attirando su di sé l’interesse di un top club come il Real Madrid. Il mondiale russo del 2018 consegnò al grande calcio Kylian Mbappé, capace di trascinare la sua Francia sul tetto del mondo. Anche in questa edizione ci si aspetta una nuova ondata di calciatori alla ribalta e per questo alcuni esponenti delle varie società saranno incaricati di osservare attentamente i match della competizione iridata.

Si cerca un rinforzo nelle corsie: i nomi sulla lista bianconera

Per rinforzare la propria rosa e provare a dare l’assalto allo Scudetto e all’Europa League, la Juventus sta cercando nuovi rinforzi per le corsie. Se a sinistra, infatti, Filip Kostic sembra aver ingranato ed essersi ambientato al calcio italiano, sull’out opposto Juan Cuadrado sta vivendo un calo di forma e prestazioni. Per questo motivo la Vecchia Signora sta cercando nuovi rinforzi sulle corsie per permettere al colombiano di rifiatare. I nomi sulla lista di Arrivabene e Cherubini sono diversi. Tra questi c’è Rick Karsdorp, esterno olandese della Roma scaricato da Mourinho.

Karsdorp non è, però, l’unico nome sul taccuino dei dirigenti. Un altro profilo esperto come quello di Thomas Meunier intriga non poco la Vecchia Signora, spinta anche dalle cifre contenute del possibile affare. Una chiacchierata è stata fatta anche con il Real Madrid per l’ex viola Alvaro Odriozola, molto gradito ad Allegri. Non mancano, però, le soluzioni in prospettiva. Tra queste, infatti, sono da registrare gli interessi per Holm, classe 2000 dello Spezia, e Ivan Fresneda, 2005 in forza al Valladolid.