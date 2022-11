CoopVoce Unlimited diventa un’offerta fuori misura con GIGA illimitati a 9,90 euro al mese

Vodafone, WindTre o TIM? No, la promozione che abbiamo intenzione di mostrarvi è ben diversa dalle solite: il vantaggio che mette a disposizione è diverso da come potremmo pensare che sia.

Sarà davvero così, basta riporre la propria fiducia in quelle che sono le iniziative migliori inerenti al Black Friday. Ma di questa sapevate qualcosa? Ecco che cosa ci riserva la telefonia mobile.

Per via del Black Friday e del Cyber Monday, i nuovi clienti dell’operatore virtuale CoopVoce possono attivare la nuova offerta tariffaria Evo Giga Unlimited, costituita anche da Giga illimitati a meno di 10 euro al mese. Potremo accedervi nei punti vendita Coop cercando la CoopVoce Evo Giga Unlimited Speciale Black Friday.

Sarà disponibile fino al 28 Novembre 2022, cioè il giorno stesso del Cyber Monday. Ma come si effettua l’eventuale attivazione? Facile: i nuovi clienti devono richiedere la portabilità del numero da un altro operatore di telefonia mobile nazionale. E per chi se lo stesse chiedendo, sappiate che l’offerta può essere sottoscritta anche dai già clienti CoopVoce.

Secondo il contratto, ogni mese la Evo Giga Unlimited Speciale Black Friday mette a disposizione minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 1.000 SMS verso tutti i numeri nazionali e Giga illimitati di traffico dati in 4G con velocità massima di 10 Mbps. Il costo dell’offerta, come abbiamo accennato, è a 9,90 euro al mese e viene addebitato tramite credito residuo, con rinnovo automatico ogni mese salvo disdetta.

Ovviamente sono previsti dei costi da sostenere all’inizio, come quello della nuova SIM pari a 10 euro con 5 euro di traffico telefonico incluso, oltre che una prima ricarica telefonica minima per pagare il primo mese anticipato dell’offerta. Ricordiamo anche che il traffico incluso nella nuova SIM CoopVoce è composto da 1 euro di traffico telefonico e 4 euro di bonus.

Siamo già clienti ma vogliamo comunque averla? Ecco i benefici

Per quel che riguarda le attivazioni online con spedizione a domicilio, il cliente paga invece un costo unico iniziale pari a 9,90 euro, composto da spedizione, attivazione, SIM e primo mese anticipato. E se il ritiro dovrà avvenire in un punto vendita Coop, l’operatore applicherà le stesse condizioni previste normalmente nei punti vendita.

Chi, andando avanti, è già cliente Coop ma vorrebbe cambiarla, per il cambio offerta verso Evo Giga Unlimited si paga un costo di attivazione pari a 9 euro, da sommare al costo del primo mese anticipato. Avranno modo di usufruire della rete TIM 4G con velocità fino a 100 Mbps in download e fino a 50 Mbps in upload, esattamente come viene riportato nei documenti di trasparenza tariffaria.

Infine, ma non meno importanza, secondo la nuova offerta Evo Giga Unlimited Speciale Black Friday, come detto è previsto invece un limite di 10 Mbps, applicato sia in download che in upload. Sulla tecnologia VoLTE inerente alle chiamate su rete 4G, le ultime notizie ci informano che CoopVoce implementerà il servizio soltanto a partire dall’anno prossimo.