Natale è già qui? Nessun problema, ecco la lista di giocattoli tech e collezionabili che faranno impazzire tutti

Gli amanti del Natale non si faranno sfuggire l’occasione di compiere il miglior regalo possibile per la persona a cui tengono.

Da questo presupposto riteniamo che sia uno degli eventi più belli di tutto l’anno. Ma a che tipo di scelte dovremmo rivolgerci, tanto per fare degli esempi?

In vista dell’arrivo del Natale chi è che ancora non ha pensato a che tipo di regalo fare? Dobbiamo sempre prepararci dato che sia un evento più che speciale, se non unico nel suo genere. A maggior ragione, beh, bisognerebbe ragionare il più possibile per capire che scelta compiere.

Ed eccoci qui, a tal proposito, per consigliarvi quelle che potrebbero essere le decisioni migliori da prendere per quanto riguarda la scelta di un regalo. Se prima non sapevate che cosa comprare, adesso lo saprete sicuramente: guardiamo insieme alcune proposte disponibili sul web.

Regali da fare a dei bambini? Le soluzioni migliori del mercato sono proprio qui

Uno dei prodotti più interessanti che potremmo trovare potrebbe essere il braccio robotico di Clementoni, il quale può essere assemblato e indossato. È dotato di diversi motori elettrici, ed è anche in grado di colpire differenti bersagli muovendo le pinze e lanciando dischi a ripetizione grazie alla maniglia ambidestra. I motori elettrici, infine, vengono controllati direttamente tramite l’impugnatura. Prezza 29,90 euro.

Proseguiamo parlando dei Mega Pokémon, cioè dei mattoncini appartenenti alla Mattel che nel corso del tempo hanno saputo distinguersi collaborando con i franchise dei fenomeni culturali pop più rilevanti. In tal caso vogliamo parlarvi dei Mega Construx Pokémon, tramite i quali è possibile costruire i propri personaggi preferiti e rivivere le avventure della serie animata. Sarà nostro a 102,74 euro.

Poi è il turno di Geomag, che per chi non lo sapesse è una linea di giochi di costruzione magnetici. Come nel primo caso potremo assemblare delle forme geometriche di vere e proprie costruzioni, composte da giunti e pilastri magnetici. Questo costerà soltanto 20 euro, dunque relativamente poco rispetto agli altri prodotti proposti.

E infine concludiamo con gli esempi riportando Uno, che non serve neanche spiegare che gioco di carte sia. In tal caso il gioco si rinnova grazie alla speciale versione Uno Triple Play, ma quali sono le differenze? Adesso i giocatori possono scartare su qualsiasi mazzo che si illumina al loro turno. Se si riceve un numero eccessivo di carte si va in sovraccarico, e se accade le luci a led indicano quante carte devono essere pescate. Prezza 36,27 euro.

Vi ricordiamo ancora una volta che questi sono soltanto degli esempi, e che il web sia in grado di offrire molto di più di quello che abbiamo mostrato. Spetterà soltanto a noi cercare le opzioni migliori da prendere in considerazione, soprattutto in vista dell’arrivo di Natale: non perdiamo tempo, perché la festa più amata di sempre è oramai dietro l’angolo.