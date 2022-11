Avatar: La Via dell’Acqua, il nuovo trailer ravvicinato al lancio ci fa sognare sul film

Due minuti e otto secondi di epicità, pura adrenalina, effetti speciali spaziali.

Quasi otto milioni di visualizzazioni per il trailer ufficiale sul secondo colossal di fantascienza a tema, che nel 2009 fu campione di incassi nella storia del cinema, superato solo dieci anni dopo da Endgame, degli Avengers.

Avatar, la Via dell’Acqua, sarà tanta roba. E quei numeri, per ora soltanto presenti sul canale ufficiale di Youtube saranno aggiornati di sicuro, fuoriuscendo di sicuro dal mondo online. Da capire solo se riusciranno a emulare il primo Avatar, già leggenda della cinematografia mondiale, di tutti i tempi. Ambientato più di un decennio dopo gli eventi del primo film, “Avatar: The Way of Water” inizia a raccontare la storia della famiglia Sully (Jake, Neytiri e i loro figli), i guai che li perseguitano, la distanza che percorrono per proteggersi a vicenda, le battaglie che combattono per sopravvivere e le tragedie che sopportano.

Tradizione e distinzione

Il trailer è un misto di tradizione e distinzione: mostra ancora una volta i Na’vi volare in cima alle celebri creature alate, ma i toni appaiono più cupi rispetto al primo film. Ci sono le unità robotiche controllate dagli umani, che compaiono marcianti. Molto gira intorno alla famiglia Sully, impegnata a giocare con i figli, a vivere in modo normale in totale rispetto della natura.

Diretto da James Cameron e prodotto da Cameron e Jon Landau, la Lightstorm Entertainment Production è interpretata da Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang e Kate Winslet. Sceneggiatura affidata a James Cameron, Rick Jaffa e Amanda Silver. La storia è sempre stata partorita dalla mente geniale di James Cameron, insieme a Rick Jaffa, Amanda Silver, Josh Friedman e Shane Salerno. David Valdes e Richard Baneham, invece, sono i produttori esecutivi del film.

Jake Sully sarà interpretato da Sam Worthington: un ex marine invalido. Cameron ha assegnato la parte all’attore australiano dopo una ricerca mondiale di un attore conosciuto. Il colonnello Miles Quaritch, invece, è Stephen Lang: il capo della sicurezza. Fedele al suo codice militare, ha un profondo disprezzo per gli abitanti di Pandora. Lang era stato scartato durante il provino per un altro film di Cameron, Aliens – Scontro finale (1986), ma il regista si è ricordato di lui e lo ha cercato per il secondo film di Avatar. L’aperitivo è stato servito, ora il piatto forte, il 14 dicembre nelle sale cinematografiche.



