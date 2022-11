Open Fiber porta la sua fibra FTTH alla velocità di 10 Gbps con questa sua nuova offerta

Era ora che arrivasse una gioia in un periodo così tanto martoriato come quello di adesso: l’inflazione ci sta uccidendo lentamente. L’incremento generale dei costi non può che essere un problema di bibliche dimensioni, ma fortunatamente non tutti pensano soltanto ad aumentare i prezzi. Open Fiber, in tal caso, vorrebbe soltanto offrirci una promozione di tutto rispetto.

Ma sarà vantaggiosa come molti di noi sperano che sia? Tutto dipende dalle nostre esigenze e da quello che ricerchiamo, non per niente questa tipologia di gestori cerca sempre di accontentare ogni singolo utente affinché possa, eventualmente, ricevere ciò che merita. Guardiamo insieme, dunque, la nuova offerta di Open Fiber.

Non è una promozione qualunque, perché si tratta dell’introduzione di una connessione mai vista prima. Open Fiber, infatti, ha messo a disposizione la rete in fibra ottica FTTH con velocità fino a 10 Gbps, con tanto di offerta mai vista prima. Assieme ad essa non possiamo non notare l’aggiunta della tecnologia XGS-PON sia alle utenze consumer che a quelle business.

E come facciamo a non essere entusiasti di una tale notizia, specie se ci riguarda da vicino? Avremo finalmente l’opportunità di poter godere di una connessione inedita sotto ogni punto di vista. Certo, in altre parti del mondo – come la Romania ad esempio – Internet ha già raggiunto questo traguardo, ma in tal caso dobbiamo essere grati a Open Fiber che ha deciso di non rimanere con le mani in mano.

Ma a chi si appoggerà? Sicuramente non a a TIM nonostante sia tra gli operatori partner della società, tuttavia è già disponibile per l’installazione: molti hanno scelto appositamente di chiamare Open Fiber per ricevere la richiesta di attivazione del piano a 10 Gbps. È una tecnologia ben più che sviluppata, ecco perché funziona a meraviglia fin da subito.

Prezzi e modalità di installazione: potremo averla proprio adesso

Per quanto riguarda i costi, invece, sappiate che mensilmente un utente consumer pagherà 59,90 euro per sempre, mentre un utente business avrà un prezzo in bolletta da 39,90 euro per 24 mesi che poi verrà portato a 119,90 euro. L’attivazione, infine, resterà a 49 euro per entrambi i casi con l’installazione inclusa. Non male per un servizio appena uscito, o almeno, le premesse sembra che siano più che ottime.

Di seguito vi lasciamo le zone in cui è disponibile la copertura della FTTH XGS-PON a 10 Gbps: Milano, San Donato Milanese, Rozzano, San Giuliano Milanese, Settimo Milanese, Buccinasco, RHO, Pero, Lecce, Bollate, Cormano, Assago, Corsico, Opera, Cesano Boscone, Trezzano sul Naviglio, Cornaredo, Arese, Basiglio, Bologna, Napoli, Bari, Palermo, Venezia, Catania, Padova, Brindisi, Novara, Treviso.

Vi avrà convinto il nuovo servizio di Open Fiber? Promozioni del genere non sono sempre disponibili, per cui è possibile che possano esserci delle variazioni con il passare del tempo. Da questo presupposto vi suggeriamo di pensare bene a che cosa fare, anche perché potrebbe essere una opportunità irripetibile quella di cui abbiamo parlato in questo articolo.