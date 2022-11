Lando Buzzanca ricoverato in ospedale, il medico contro l’Rsa:«Lo hanno ridotto uno scheletro»

Lando Buzzanca è ricoverato al Gemelli. Su Facebook il medico di fiducia dell’attore contro l’Rsa in cui l’87enne era ospite.

Il medico di fiducia del noto attore Lando Buzzanca, Fulvio Tomaselli, in un post denuncia pubblicato su Facebook, scrive:«La tragica ombra di se stesso, rannicchiato in un letto, scheletrico, sfinito, drammaticamente lucido».

Lando Buzzanca-meteoweek.com

Il dottor Tomaselli prosegue scrivendo:«Vorrei farvi vedere le immagini di Lando Buzzanca, ricoverato d’urgenza (?) al Policlinico Gemelli dall’8 novembre. Non mi ferma la privacy, ma il rispetto per una icona italiana famosa nel mondo. Le “amorevoli cure” dichiarate nel ricovero in Rsa (Residenza sanitaria assistenziale, ndr) dal 27 dicembre, hanno travolto un Uomo, che un anno fa camminava e parlava».

In quasi un anno, da quando l’attore è stato ospite della Rsa, le sue condizioni si sarebbero aggravate. Tomaselli afferma che Buzzanca sarebbe peggiorato, e scrive ancora:«Questo stato l’ho denunciato il 5 agosto, come suo medico di fiducia. Ora sta peggio… E le stelle… guardano… sotto lo stesso tetto… Grazie per l’ottimo sostegno… amministrativo».

Da quanto si apprende, Buzzanca è ricoverato da più di quindici giorni al Policlinico Gemelli dopo essere caduto dalla carrozzina che da diverso tempo usa. Buzzanca avrebbe sbattuto il capo e lo hanno ricoverato per eseguire tutta una serie di accertamenti.

Sempre tramite social, arriva anche la denuncia della compagna dell’uomo, Francesca Della Valle, di 36 anni più giovane dell’attore, che da sei anni sta con lui e le cui nozze con l’attore sono saltate dopo l’intervento dei figli di Buzzanca:«La Rsa, come abbiamo denunciato pubblicamente io e Fulvio Tomaselli, in 11 mesi ha distrutto Lando Buzzanca. Oggi è ricoverato d’urgenza al Gemelli, dove finalmente è curato per denutrizione e piaghe da decubito. Spero non sia troppo tardi! Chi ha “imprigionato” un uomo sano, forte e libero come Lando è l’applicazione della legge 6/2004 (ovvero la norma che ha introdotto nel codice civile l’istituto dell’amministrazione di sostegno, ndr)».

La donna prosegue asserendo che un «Ads (amministratore di sostegno, ndr), in linea con i figli, con il beneplacito di un giudice tutelare, hanno fatto di tutto perché Lando Buzzanca non tornasse a casa. Questa è verità documentata. Il resto è vergogna». Della Valle si riferisce alla questione che i figli dell’attore hanno messo una figura accanto al padre, per tutelarlo, in quanto affetto da demenza senile e quindi non capace di intendere e volere.

Da quanto si apprende, Buzzanca non è in gravi condizioni e non rischia la vita. A breve sarà dimesso.