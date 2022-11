Costretta alle dimissioni, sospesa la sexy poliziotta: caricava contenuti hot su OnlyFans. A portare tutto allo scoperto un video su TikTok, che ha permesso ai suoi colleghi di risalire all’account “osé”.

Una giovane agente della Met Police ha provocato la furia dei suoi colleghi per aver pubblicato un ammiccante video su TikTok, in cui posa e mostra un piercing alla lingua mentre indossa l’uniforme. L’ufficiale, il cui profilo Instagram riporta il nome di “Sam Helena“, ha pubblicato il video online prima che fosse condiviso su Twitter, facendo il giro del web. Un video, questo, che è stato ampiamento criticato, sia dai suoi colleghi che dall’opinione pubblica. Oltre alle pose e agli atteggiamenti poco consoni a un’agente delle forze dell’ordine, infatti, ad esserle stato contestato anche è il fatto che ai poliziotti non è permesso portare piercing mentre sono in servizio.

La storia del video incriminato ha poi portato allo “scoperto” il doppio lavoro della donna. Se di “giorno” lavorava come poliziotta, infatti, di “notte” si dedicava al suo account OnlyFans. Usando anche in questo caso il nome d’arte Inked Barbie, sulla piattaforma la donna sarebbe stata scoperta pubblicare contenuti a sfondo soft porno, con foto volgari e seminude condivise anche sul profilo Instagram. “Good Girl, Gone Bad“, si definisce Sam Helena: un atteggiamento, questo, che l’ha portata alla sospensione dal servizio.

Poliziotta di giorno, “stripper” di notte

L’agente di polizia è stata sospesa, riportano i media inglesi, dopo essere stata scoperta su OnlyFans. La donna ha dovuto lasciare Scotland Yard, e ora sta affrontando un processo. Sam Helena, nome d’arte Inked Barbie, ha pubblicato una serie di foto volgari e seminude sul suo account Instagram, e si autodefinisce “Good Girl, Gone Bad”, rischia di non poter più lavorare come agente di polizia.

Il caso è esploso dopo che Helena è stata scoperta da alcuni colleghi di lavoro. Oltre ai video su TikTok e alle foto provocati sui social, sarebbe stata riconosciuta in altri contenuti osé realizzati mentre indossava l’uniforme. Nonostante le prime obiezioni da parte di diversi colleghi poliziotti, la donna avrebbe comunque continuato a pubblicare regolarmente foto erotiche in lingerie. Inaccettabile, però, il comportamento dell’agente per i suoi superiori: con l’accusa di aver “gettato ombre sul corpo di polizia“, la donna è stata allontanata, obbligata a “lasciare il suo ruolo”.

Sospesa dal servizio, Helena ha dovuto affrontare anche un’udienza disciplinare della polizia: il caso è scoppiato soprattutto a causa dei suoi contenuti volgari, caricati su OnlyFans e scaricabili a pagamento previo abbonamento. Contenuti, questi, in cui la donna ostentava più e più volte il suo ruolo di poliziotta. Con le sue dimissioni, la donna ora potrebbe essere chiamata ad affrontare anche l’accusa di cattiva condotta grave.