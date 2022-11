Letta (PD): “Dopo la tragedia di Ischia bisogna dire basta all’abusivismo edilizio”

Il segretario del Partito democratico Enrico Letta critica le scelte del fu governo gialloverde e il condono del 2018.

Lo ha detto a Bruxelles commentando davanti ai giornalisti la tragedia di Ischia e le polemiche che ne sono seguite. Una vicenda dalla quale, ha sottolineato Letta, dobbiamo tutti trarre un insegnamento.

“Io credo che in questo momento si debba soprattutto essere vicini alle vittime, alle famiglie delle vittime, a tutti coloro che stanno lavorando incessantemente. E credo che tutte le polemiche che sono in corso siano veramente polemiche fuori luogo”. Così si è espresso a proposito del disastro di Ischia il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, in un punto stampa al Parlamento europeo a Bruxelles.

Letta: il governo parli meno e agisca di più

Letta si è poi rivolto all’esecutivo guidato da Giorgia Meloni: “L’invito al governo è di fare il governo, di fare quello che si aspetta dal governo: lavorare, parlare meno, dividersi meno, evitare di dire cose che non hanno nessun legame con la realtà, quelle che abbiamo sentito dal ministro delle infrastrutture“.

Dopo il riferimento (per nulla velato) a Matteo Salvini, il leader dei dem torna a chiedere al governo di intervenire in maniera fattiva. “Ci aspettiamo soprattutto che il governo faccia la sua parte in questo dramma, in questo disastro terribile. Aggiungo anche che da questa vicenda bisogna trarre l’indicazione di accelerare tutte le misure che ci sono contro il dissesto idrogeologico dentro il PNRR. Ci sono tante importanti misure lì dentro che devono essere applicate il più presto possibile”.

L’affondo del Partito democratico contro l’abusivismo edilizio

Enrico Letta ha poi messo a tema il problema dell’abusivismo edilizio, criticando a fondo la scelta del primo Governo Conte (a trazione M5S-Lega) che nel 2018 aveva accelerato sui permessi ad Ischia. “Bisogna anche trarre esempio da questa vicenda per dire basta con qualunque logica di protezione dell’abusivismo edilizio”. “La scelta del 2018 (il condono varato dal governo Conte-Salvini, ndr) fu una scelta sbagliata, il Partito democratico votò contro convintamente”, ricorda Letta. Pur senza voler “aprire polemiche in un momento nel quale coloro che stanno lavorando lì fisicamente sono impegnati a salvare ancora vite umane”, ribadisce Letta, “è evidente che la protezione dell’abusivismo è qualcosa da mettere completamente da parte. E nella vicenda di Ischia l’abusivismo purtroppo ha giocato un ruolo terribile”.