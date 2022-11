Morto il leader dell’Isis, ucciso in battaglia: nominato il nuovo califfo

Morto il leader dell’Isis, secondo un portavoce sarebbe stato ucciso in battaglia. Nominato il nuovo califfo dell’organizzazione terrorista.

Appena qualche ora fa, l’Isis ha riconosciuto la morte del suo leader, che pare sia rimasto ucciso in battaglia. L’organizzazione ha tuttavia già annunciato il suo successore.

Secondo quanto viene riportato dai media internazionali, l’affiliato mediatico del gruppo, al-Furqan, avrebbe pubblicato un messaggio audio nel quale è possibile ascoltare un portavoce dell’Isis parlare proprio della morte del leader, nominato lo scorso marzo.

“Ucciso mentre lottava contro i nemici di Dio”

Gli jihadisti hanno annunciato la morte del loro leader, Abu al-Hasan al-Hashimi al-Qurashi. Il leader dello Stato islamico, secondo quanto sarebbe stato dichiarato da un portavoce dell’organizzazione, sarebbe stato ucciso “in combattimento”. “Annuncio e piango per lo stato islamico e i combattenti dell’onnipotente Stato Islamico, (l’assenza) dell’Emiro dei credenti e della Califfa dei musulmani Abu al-Hasan al-Hashmi al-Qurashi, ucciso mentre lottava contro i nemici di Dio”, avrebbe annunciato Abu Omar al-Muhajer nel messaggio audio diffuso nelle scorse ore.

L’Isis avrebbe comunque già nominato il suo successore, ovvero Abu Al-Hussein al-Husseini al-Qurashi. Quest’ultimo sarebbe il quarto “califfo” dell’organizzazione, a seguito dell’uccisione (avvenuta nel 2019) del fondatore e primo leader dAbu Bakr al Baghdadi. A febbraio 2022, invece, si ricorda la morte del secondo capo nominato a vertice dello Stato Islamico, Abu Ibrahim Hashimi al Qurashi.

Per quanto riguarda la morte del terzo leader, l’Isis comunque pare non abbia ancora chiarito dettagliatamente dove e come sia avvenuto il colpo. Per quanto riguarda il nuovo successo, Abu al-Husain al-Husaini al-Quraishi, il portavoce Abu Omar al-Muhajer lo avrebbe invece descritto come un “vecchio combattente”, anche in questo caso evitando di menzionare ulteriori dettagli.

Dal canto suo, in una dichiarazione rilasciata nel corso della giornata di oggi, il portavoce del CENTCOM degli Stati Uniti, il colonnello Joe Buccino, avrebbe affermato che al-Quraishi sarebbe stato ucciso già a metà ottobre. “Questa operazione è stata condotta dall’Esercito siriano libero nella provincia di Dar’a in Siria. L’ISIS rimane una minaccia per la regione. CENTCOM e i nostri partner rimangono concentrati sulla duratura sconfitta dell’ISIS”, ha affermato nella sua dichiarazione ufficiale. Si ricorda che il terzo leader deceduto è stato nominato dall’Isis nel marzo 2022 dopo che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato la morte di Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi in un’operazione militare nel nord-ovest della Siria.