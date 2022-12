Panico sull’aereo, passeggera prova ad aprire portellone aereo:«Me lo ha detto Gesù»

La donna ha pure dato un morso alla coscia di un passeggero obbligandolo a toglierle la mascella dalla gamba. Panico in volo

Un volo più che movimentato quello occorso negli Stati Uniti, lo scorso sabato, 26 novembre. Il volo viaggiava dall’Ohio al Texas e ha visto accadere davvero di tutto.

Una donna ha seminato il panico su quell’aereo, tant’è che con molta probabilità non sarà semplice dimenticarlo. Immaginate di essere su un volo e sentire un gran trambusto non distante da dove siete seduti e immaginate steward e hostess impegnati a far fronte a quanto sta occorrendo nel miglior modo possibile. Ebbene, è accaduto davvero.

Steward e hostess impegnati a bloccare una donna che vuole aprire il portellone dell’aereo, mentre un passeggero interviene in aiuto per fermare anche lui la viaggiatrice che dà in escandescenza e si ritrova un morso su una gamba. Nel panico generale, si viene a sapere che quella donna aveva creato il caos perché avrebbe detto di aver ricevuto un ordine ben preciso dall’Alto. E non da un pinco pallino qualunque, ma da Gesù. Già, è successo davvero.

Per questa ragione Elom Agbegninou, 34 anni, ha tentato in ogni modo di aprire il portellone dell’aereo Southwest Airlines nel weekend del Thanksgiving. E la ragione, avrebbe detto la donna, è che era stato Gesù a domandarglielo. La donna è finita in manette dopo aver cercato di aprire il portellone a ben 11 mila metri di altezza. Il volo è stato obbligato a un atterraggio in Arkansas, prima di raggiungere il Texas, come da programma.

Il processo ci sarebbe dovuto essere in questi giorni ma per via delle condizioni mentali della donna lo hanno rinviato. Durante il volo, per fermare la passeggera totalmente fuori di sé, è intervenuto un uomo che si è beccato una ferita alla gamba, dato che la donna lo ha morso. L’uomo, una volta atterrato, è stato medicato e sottoposto ad antibiotici.

Il drammatico episodio è cominciato quando la 34enne si è recata in fondo all’aereo e ha cominciato a guardare in modo fisso il portellone di uscita. Una hostess le ha chiesto di recarsi in bagno oppure di restare seduta. Un altro membro dell’equipaggio ha raccontato che la donna ha chiesto se era possibile guardare fuori dal finestrino. Ovviamente le è stato detto di no, e così ha iniziato a fare dei tentativi per aprire il portellone, mentre l’aereo era a un’altezza di 11 mila metri.

La donna ha poi cominciato a dare dei colpi di testa al pavimento, affermando che «Gesù le ha detto di volare in Ohio» e che le aveva detto di aprire il portellone. Un volo alquanto scioccante.