Qatar2022, Croazia ai quarti di finale con un super Livakovic ed un record tutto nerazzurro

La Croazia batte ai rigori il Giappone e si qualifica per i quarti di finale della competizione dove ad aspettarli c’è il Brasile di Tite.

Finisce il sogno mondiale per il Giappone, che si arrende alla Croazia in una partita equilibrata e decisa solo ai calci di rigore.

Un match molto combattuto tra le due compagini, che già nella scorsa edizione della competizione avevano superato i gironi, i nipponici fermandosi proprio agli ottavi dopo la sconfitta col Belgio, la Croazia arrendendosi solamente alla Francia nell’atto conclusivo della competizione.

Ancora una volta eliminato agli ottavi dunque il Giappone, al termine di una gara che ha visto la nazionale asiatica passare in vantaggio e chiudere sull’1-0 il primo tempo grazie ad una zampata di Maeda, che al 43′ batte Livakovic e porta aventi i suoi.

Nella ripresa passano solo 10 minuti e a pareggiare i conti ci pensa una vecchia conoscenza della Serie A, Ivan Perisic, che colpisce di testa sul cross di Lovren e insacca alle spalle di Gonda. I novanta minuti regolamentari non bastano ed è necessario andare ai tempi supplementari e poi ai calci di rigore, dato che l’equilibrio regna fino alla fine dell’incontro.

Dal dischetto però non c’è storia. Livakovic si traveste da Superman e diventa protagonista assoluto della partita. Para il primo rigore a Minamino, dopo il gol di Vlasic para anche il secondo a Mitoma. Brozovic porta la Croazia sul 2-0, mentre Asano segna il primo rigore giapponese. Livaja si infrange sul palo dando ancora una speranza alla squadra allenata da Hajime Moriyasu, speranza che però si infrange ancora una volta sui guantoni di Livakovic, che para anche il penalty di Yoshida. È l’atalantino Mario Pasalic a mettere dentro il rigore decisivo che porta i biancorossi a scacchi ai quarti, dove sfideranno il Brasile che si è sbarazzato in maniera piuttosto facile della Corea del Sud.

Un nuovo record per il nerazzurro

I 120′ giocati hanno permesso al giocatore dell’Inter Marcelo Brozovic presente in campo, di stabilire un nuovo record mondiale per km percorsi in una partita, arrivando a percorrere 16,7 km contro la nazionale giapponese e battendo il precedente record, stabilito nella rassegna iridata di Russia2018 nella partita tra Croazia ed Inghilterra, anche quella finita oltre il 90′, ed in cui il record di km percorsi fu 16,33 e fu stabilito…dallo stesso Marcelo Brozovic!

Un dato impressionante per il classe ’92, che non è però nuovo a prestazioni del genere, risultando praticamente ogni anno il giocatore che percorre più km in Serie A. E non a caso Brozovic è anche il giocatore che ha percorso più km nella fase a gironi. 39,62k, davanti allo svizzero Shaqiri (39,18) e al tedesco Kimmich (38.28).