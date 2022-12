Alluvione in Toscana: il torrente trascina un’autocisterna

Continuano i pericoli provocati dal maltempo, questa volta sono messe in pericolo le strade della Toscana.

Una grave alluvione si è abbattuta in queste ore in Toscana, in particolare nella zona di Montalcino e Buoncovento, a sud di Siena, provocato l’esondazione dei fossi Suga e Sughino sulla provinciale del Brunello, con invasione della carreggiata, una fra sulla provinciale per l’Abbazia di Monte Oliveto.

Un video che circola in rete in queste ore mostra la potenza delle acque, con un’autocisterna con circa 1000 quintali di gasolio che nel tentativo di attraversare il guado del torrente Gretano in piena, viene travolta e travolta e trascinata. Il guidatore è salvo grazie all’intervento dei vigili del fuoco che hanno poi trascinato il mezzo con un cavo d’acciaio e messo in sicurezza.

Ponti e strade di fondovalle rimangono sotto attenzione, l’allerta meteo è stato proclamato fino a mezzogiorno di mercoledì. La Sp 451 di Monte Oliveto, interessata da più frane su cui è intervenuto personale della Provincia e una ditta incaricata, è stata riaperta ma si transita ad una sola corsia.