Michele Merlo, saccheggiata la tomba del 28enne. La mamma: “Rubati regali e anello, un gesto ignobile”

Michele Merlo, saccheggiata la tomba del cantante 28enne. La denuncia della mamma sui social: “Rubati fiori, regali e anello, è un gesto ignobile”.

A stroncare Michele Merlo, l’ex concorrente di Amici e X Factor, era stata una leucemia fulminante. Il giovane si è spento a 28 anni il 6 giugno del 2021 all’ospedale di Bologna. Sulla sua more, però, è stato aperto un fascicolo di indagine: l’inchiesta è per omicidio colposo, e a finire indagato è il dottor Pantaleo Vitaliano, il medico di base presso il quale il 28enne si era rivolto.

Secondo quanto era stato riportato dalla perizia, infatti, “con la giusta diagnosi il giovane poteva essere salvato“. Ora la sua famiglia vuole ottenere giustizia. Una famiglia che è “arrabbiata con questo mondo”, pieno di “dolore e amarezza” e dal quale non vuole lasciarsi portare via il ricordo del giovane cantante. Ricordo che, però, qualcuno ha pensato invece di offendere, saccheggiando la tomba dove riposa il corpo dell’artista 28enne.

Il padre: “Sporgerò regolare denuncia”

La denuncia arriva dalla madre di Michele Merlo, Katia Ferrari, che si è sfogata attraverso un post pubblicato sui social. “Sono già arrabbiata con questo mondo, dove purtroppo devo e sto sopravvivendo. Ma ancora di più con chi si permette di prendere (rubano) i regali di Michele”, ha infatti scritto su Instagram la donna, dopo essere tornata dal cimitero di Rosà, comune in provincia di Vicenza dove riposa il corpo Mike Bird – questo il nome d’arte che si era dato il ragazzo.

La donna ha infatti raccontato che ad essere stati trafugati sono stati fiori e oggetti di valore, oltre che regali, lasciati in ricordo e in memoria del giovane artista. Un gesto che la madre definisce “ignobile”. “Non parliamo dei fiori, ma è sparito un suo anello con una M e oggi mi sono accorta che manca una tazza con un bassotto. Per chi fosse stato: hai fatto un gesto veramente ignobile! Devi solo vergognarti”, ha infatti proseguito nella sua denuncia.

Dal canto suo, sulla vicenda si è espresso anche il padre del cantante, Domenico Merlo. Con parole senz’altro più dure, l’uomo ha fatto inoltre sapere che sporgerà denuncia per quanto successo. “La mamma degli infami è sempre incinta. La cosa continua da subito dopo la sepoltura, l’amministrazione comunale venne informata a suo tempo ma sembra non sia così grave, anzi sembra quasi una normalità per loro, non per tutti noi però che abbiamo i nostri cari in quel luogo. Sporgerò regolare denuncia”, si legge in un post pubblicato anche in questo caso sui social. Purtroppo, viene riportato dai quotidiani locali, i furti nei cimiteri sono diventati più frequenti negli ultimi mesi.