Interviene per difendere un compagno preso in giro da un bullo, e viene pestato: denunciato 13enne

Un ragazzino è intervenuto per difendere un compagno di classe preso in giro da un bullo, ma è stato picchiato

Un ragazzino è stato pestato in classe da un bullo, al punto da dover ricorrere al pronto soccorso, solo perché aveva tentato di difendere un compagno di classe che veniva preso in giro.

Il triste episodio ha avuto luogo in provincia di Bologna, dove il bullo, 13 anni, è stato denunciato dai militari dell’Arma per lesioni personali. La denuncia è giunta dopo un’inchiesta portata avanti a fine novembre in seguito alla segnalazione di un’aggressione occorsa in una scuola media in provincia di Bologna.

Il ragazzino assalito aveva dovuto ricorrere a cure mediche in ospedale dopo essere uscito di scuola, portato dai suoi genitori in pronto soccorso. Il giovanissimo aveva raccontato di aver subìto un’aggressione, facendo partire l’indagine da parte dei carabinieri.

I militari, quindi, sono riusciti a risalire all’identità del bullo, individuato in un ragazzino di 13 anni e hanno sporto denuncia alla Procura della Repubblica, al Tribunale Minori bolognese. Il fatto è occorso lo scorso 25 novembre, quando mancava poco alla fine delle lezioni, verso le 13:50. Da quanto si apprende dalla ricostruzione degli investigatori, l’allievo assalito sarebbe intervenuto a parole, chiedendo al 13enne di lasciar stare un ragazzino più fragile, suo compagno di classe, che era in lacrime perché il 13enne lo prendeva in giro di fronte a tutto.

Il ragazzino, avrebbe ammonito il compagno dicendogli: «Smettila perché adesso stai esagerando!». Ma il bullo, infine, lo ha attaccato, prendendolo dapprima per il collo, poi facendogli sbattere la testa contro un banco e infine dandogli schiaffi. La docente, attirata dalle grida del ragazzino che si trovava in difficoltà, è sopraggiunta obbligando il 13enne a darsi una calmata.

Quando il ragazzino pestato è uscito da scuola, sua madre, vedendo le ferite del figlio al collo, e vedendo che piangeva, lo ha portato subito in pronto soccorso dove i medici si sono occupati di lui visitandolo e poi lo hanno dimesso con una prognosi di tre giorni. Il ragazzino, infatti, ha riportato un “Politrauma contusivo”.

Il 13enne è stato denunciato dai carabinieri per lesioni.