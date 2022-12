Meteo OGGI domenica 11 dicembre | Si allontana la perturbazione, ma ancora piogge e nuvole

Le previsioni meteo di oggi, domenica 11 dicembre. Si allontana la perturbazione sul nostro Paese, ma la giornata sarà all’insegna di precipitazioni e cielo coperto da Nord a Sud.

Per la giornata di oggi, il tempo risulterà all’insegna della instabilità atmosferica su buona parte del nostro Paese. Sebbene la perturbazione stia abbandonando l’Italia, si attendono infatti ancora precipitazioni al Nordest e al Centro, così come anche sulle aree del basso Tirreno. Più freddo al Nord, dove inizieranno a soffiare anche venti di Bora e Grecale, mentre sul Tirreno soffieranno venti di Ponente.

Nord

Ancora tempo instabile al Nord. Durante la gionata di oggi sono infatti previste le ultime precipitazioni, che raggiungeranno principalmente le regioni di Nordest e, al mattino, la Lombardia centro-orientale. Tempo ancora un po’ instabile al Nordest anche durante le ore pomeridiane, con nevicate in serata che potranno raggiungere le zone collinari. Più soleggiato il tempo sul resto delle regioni.

Centro e Sardegna

Anche per quanto riguarda le regioni del Centro, previsto tempo instabile. Precipitazioni attese sulle zone interne della Toscana, in Umbria, sulle Marche e nelle aree più settentrionali dell’Abruzzo. Più asciutta la giornata sulle altre regioni, sebbene il cielo sarà nuvolo e le temperature soffriranno dei venti forti di Ponente. Possibilità di neve a quote collinari sui rilievi marchigiani nel corso della serata.

Sud e Sicilia

Per la giornata di oggi il tempo sarà all’insegna dell’instabilità atmosferica. Precipitazioni attese soprattutto sul Cilento, sul Pollino e sulla Calabria tirrenica. Più asciutto e soleggiato il tempo sulle altre regioni del Meridione, anche se è previsto qualche addensamento di nubi maggiore lungo le coste più a Sud della Sicilia.

Temperature

Per quanto riguarda le temperature, si registra un calo sia per i valori minimi che per i valori massimi sulle isole maggiori, al Centro-Sud peninsulare e su Liguria, ovest Emilia Romagna, Appennino emiliano-romagnolo, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e i restanti settori alpini. Rimagono invece stazionari sul resto del nostro Paese.

Venti

Per ciò che concerne i venti, soffieranno generalmente forti occidentali su Sardegna, Sicilia e Calabria, e deboli variabili sul Centro peninsulare con rinforzi settentrionali su coste di Lazio, Marche e Abruzzo. Soffieranno anche deboli settentrionali al Nord con rinforzi su Liguria e coste adriatiche.

Mari

Per quanto riguarda il modo ondoso, risulteranno localmente agitato lo Ionio, agitati sia il mare che il canale di Sardegna, lo stretto di Sicilia e il Tirreno centro-meridionale. Risulteranno invece molto mossi tutti i restanti bacini italiani.