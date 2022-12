Meteo OGGI lunedì 12 dicembre | Sensibile calo delle temperature

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 12 dicembre. Cielo soleggiato e tempo stabile da Nord a Sud, con venti gelidi e freddi che investono il nostro Paese. Nebbie e gelate al primo mattino e in nottata. Per la giornata di oggi, il tempo risulterà all’insegna di una generale stabilità atmosferica su buona parte del nostro Paese. Arriva però una sciabolata gelida provocata dai venti freddi dell’artico, che faranno crollare sensibilmente le temperature. Sebbene la giornata trascorrerà all’insegna di un tempo asciutto e soleggiato su buona parte delle regioni, un crollo termico generale investirà il Paese da Nord a Sud. Previsto qualche accenno residuo di instabilità ancora in Sicilia e Calabria, con precipitazioni deboli e locali. Previste nebbie mattutine in Pianura Padana e molte nubi in Sardegna, oltre che sulle regioni dell’Adriatico centrale. Piogge nella notte sulle isole. Nord Previsto tempo stabile al Nord, con cielo poco nuvoloso e assenza di precipitazioni. L’irruzione dei venti freddi dell’artico, però, renderanno la giornata gelida, find al mattino. Previste nebbie, localmente fitte, sulle zone pianeggianti Centro-occidentali. Possibilità di gelate notturne anche in pianura. Centro e Sardegna Per quanto riguarda le regioni del Centro, la giornata sarà sarà all’insegna di un tempo asciutto e un cielo soleggiato, o al massimo localmente nuvoloso. Più nubi invece sulle aree dei versanti adriatici e sulla Sardegna, ma non si attendono fenomeni associati. A causa dei venti freddi che fanno irruzione dall’artico, previsto anche per le regioni centrali un sensibile crollo delle temperature. Sud e Sicilia Ancora qualche residuo di instabilità sulle regioni del Sud, principalmente su Sicilia, Calabria e Puglia meridionale. Previsto infatti cielo coperto e fenomeni associati, sebbene di debole intensità. Più sole e meno nuvole sul resto del Meridione. Previsto un calo delle temperature. Temperature Per quanto riguarda le temperature, sia i valori minimi che quelli massimi risultano stazionari sulle due isole maggiori. Si assiste invece a una marcata diminuzione delle temperature su tutto il resto del nostro Paese. Venti Per ciò che concerne i venti, soffieranno generalmente deboli settentrionali su tutto il Paese, con possibilità di residui rinforzi su Sardegna, Sicilia, Calabria e Puglia. Mari Per quanto riguarda il modo ondoso, risulteranno mossi il mar Adriatico, il mar di Liguria e l’alto Tirreno. Molto mossi, invece, tutti i restanti bacini italiani, con moto ondoso in diminuzione nel corso della giornata.