Meteo OGGI martedì 13 dicembre | Pioggia, neve e aria gelida

Le previsioni meteo di oggi, martedì 13 dicembre. Tempo in peggioramento con piogge diffuse soprattutto al Centro-Sud. Venti di aria gelida soffiano sul nostro Paese.

Per la giornata di oggi, il tempo risulterà all’insegna della instabilità atmosferica su buona parte del nostro Paese. In particolare, il tempo è in peggioramento soprattutto al Centro-Sud, dove sono previste piogge diffuse e intense su Toscana, Lazio e Campania. Previste nevicate sugli Appennini sopra 1200 metri, mentre al Nord la deve cadrà soprattutto in Piemonte, nel Pavese e in Emilia. Previsti nubifragi in Sardegna in nottata. Temperature in sensibile diminuzione, con l’Italia che si prepara a salutare l’inverno mentre irrompe improvvisamente sulla penisola.

Nord

Tempo instabile al Nord. Durante la giornata di oggi sono infatti previste nubi su gran parte delle regioni, con possibilità di pioggia in Liguria e di nevicate fino in pianura su Piemonte, nel Pavese, nel Milanese e in Emilia. Più sole, invece, sui settori delle Dolomiti e sul Friuli-Venezia Giulia.

Centro e Sardegna

Anche per quanto riguarda le regioni del Centro, previsto tempo instabile. La giornata di oggi risulterà molto piovosa, con precipitazioni su tutti i settori e nevicate sopra 1200 metri. Miglioramento e schiarite nel corso del pomeriggio su Toscana, Umbria, Marche e Sardegna. Continuano le precipitazioni, invece, sul resto del centro peninsulare. Ulteriore peggioramento nella notte, soprattutto sulla Sardegna occidentale. Previsti nubifragi.

Sud e Sicilia

Anche per quanto riguarda le regioni del Sud, previsto tempo instabile. Il vortice ciclonico porterà piogge e temporali soprattutto sulle aree peninsulari, con fenomeni anche moderatamente intensi. Attese nevicate sugli Appennini a quote elevate. Previsto un miglioramento nel corso della giornata in Sicilia.

Temperature

Per quanto riguarda le temperature minime, queste risultano in aumento al Centro-nord e in calo sul resto del Paese. Per quanto riguarda i valori massimi, invece, si registra un aumento su Alpi occidentali, Sardegna e Sicilia tirrenica. Valori in diminuzione sul resto del Centro-sud, stazionari sul resto dell’Italia.

Venti

Per ciò che concerne i venti, soffieranno generalmente moderati dai quadranti orientali sulle aree costiere tirreniche centrosettentrionali, forti occidentali su Sardegna, aree costiere tirreniche meridionali, Sicilia e Calabria.

Mari

Per quanto riguarda il modo ondoso, risulteranno da molto mossi ad agitati il mare e il canale di Sardegna, il mar di Liguria, il Tirreno occidentale. Mossi lo stretto di Sicilia e lo Ionio, poco mossi tutti i restanti bacini italiani.