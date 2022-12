Termometri in picchiata nelle prossime ore: in arrivo il grande gelo dall’Artico

Tra oggi e domani, nel giro di 48 ore, le temperature subiranno una brusca diminuzione in tutta la Penisola.

In particolare al Nord le colonnine di mercurio scenderanno sotto lo zero. Ma anche al Centro sono attesi cali di otto gradi. L’Italia si prepara a salutare l’inverno che irrompe improvvisamente nella Penisola.

Cala la morsa del gelo sull’Italia. In meno di 48 ore sul nostro paese si abbatterà il gelido freddo proveniente dall’Artico che modificherà bruscamente le condizioni meteorologiche. È la “profezia” meteo del colonnello Mario Giuliacci su meteogiuliacci.it.

Il gelo, spiega Giuliacci, dovrebbe calare su tutto lo Stivale, Sud compreso. “La massa d’aria gelida di origine artica infatti non si limiterà a investire il Nord e, al contrario, si propagherà a tutta la Penisola, causando un abbassamento delle temperature diffuso e, in alcuni casi, anche intenso, con uno sbalzo che in alcune località potrebbe essere anche di una decina di gradi in appena 48 ore”.

Oggi irrompe il grande freddo sulla Penisola

La morsa del freddo dovrebbe scattare con la giornata di oggi, domenica 11 dicembre. Quando, sottolinea Giuliacci, “gelide correnti provenienti da nord raggiungeranno le regioni settentrionali, per poi propagarsi rapidamente a tutto il resto d’Italia, causando un primo diffuso abbassamento delle temperature, seguito da un ulteriore calo termico nella giornata di lunedì 12, quando arriverà la parte più gelida della massa d’aria artica”.

E in alcune zone della Penisola, conclude il colonnello Giuliacci, si annuncia un calo delle temperature “davvero importante”. Dovremo dunque fare i conti con temperature che al Nord andranno anche sotto lo zero. Come a Milano e Torino, dove il termometro dovrebbe segnare temperature di 4-5 gradi sotto zero.

Temperature sotto zero al Nord

Al Nord è atteso un cielo terso e stellato. Nelle ore notturne ci attende un freddo particolarmente intenso, con possibilità di gelate diffuse anche in pianura. La corrente artica colpirà con particolare intensità proprio la parte settentrionale del Paese portando alle temperature sotto lo zero di Milano e Torino. Una situazione analoga dovrebbe protrarsi per qualche giorno, estendendosi per quasi tutta la settimana prossima.

Brusca diminuzione anche al Centro, con temperature in picchiata a Perugia che scenderà dagli attuali 12 gradi di massima ai 4 gradi attesi per lunedì, Mentre Pescara passerà dai 18 gradi odierni ai 10 gradi nella giornata di domani. La sciabolata del gelo porterà dunque l’Italia a un brusco salto da un autunno tutto sommato mite a un rigido inverno.