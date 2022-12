Meteo OGGI mercoledì 14 dicembre | Precipitazioni al Centro-Sud

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 14 dicembre. Arriva la seconda perturbazione sul nostro Paese. Tempo in peggioramento, con precipitazioni diffuse al Centro-Sud.

Per la giornata di oggi, il tempo risulterà all’insegna della instabilità atmosferica su buona parte del nostro Paese. In particolare, il maltempo colpisce soprattutto le regioni del Centro-Sud. Questo perché l’Italia centro-meridionale viene investita da una seconda perturbazione, che sfiora però anche le aree più settentrionali. Si segnalano precipitazioni via via sempre più diffuse e consistenti su buona parte del Centro-Sud tirrenico, con piogge che bagnano però tutte le aree centro-meridionali. Cielo coperto al Settentrione, con possibilità di locali fenomeni associati di lieve intensità. Dopo il fine settimana passato sotto la morsa del gelo, le temperature segnano un lieve rialzo sulle regioni del Nord.

Nord

Tempo stabile al Nord. Durante la giornata di oggi il cielo si presenterà per lo più coperto, soprattutto sulle aree di pianura, ma non si attendono fenomeni associati. Più aperto il cielo sui settori alpini e localmente sui settori prealpini, con meno nubi e più sprazzi di sole.

Centro e Sardegna

A differenza delle regioni settentrinali, la fascia peninsulare centrale sarà investita da una seconda perturbazione atlantica. Per la giornata di oggi, al Centro-sud sono previste infatti precipitazioni diffuse e localmente abbondanti fin dal mattino. Si attende un leggero e lento miglioramento del tempo nel corso del pomeriggio, questo anche in Sardegna e a partire dalla Toscana. Nel corso della giornata, schiarite previste anche sul resto delle regioni. Le precipitazioni porteranno neve sui settori appennnici, a quote però piuttosto alte.

Sud e Sicilia

Anche la fascia meridionale del nostro Paese sarà investita da una seconda perturbazione atlantica. Per la giornata di oggi, il istema perturbato provocherà una fase piovosa su Campania, Basilicata, Puglia e Calabria tirrenica. Si attendono, però, precipitazioni più abbondanti sulla Campania tirrenica. Più asciutto ma sempre nuvoloso in Sicilia e sul resto della Calabria.

Temperature

Per quanto riguarda le temperature, sia i valori massimi che i valori minimi registrano un leggero aumento su buona parte del Paese.

Venti

Per ciò che concerne i venti, soffieranno generalmente moderati occidentali su Sicilia e Sardegna, mentre si registrano deboli variabili sul resto della nostra penisola.

Mari

Per quanto riguarda il modo ondoso, risulteranno agitati sia il mare che il canale di Sardegna, da molto mossi ad agitati il Tirreno, lo stretto di Sicilia e il basso Adriatico. Risulteranno invece mossi tutti i restanti bacini italiani.