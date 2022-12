Meteo OGGI giovedì 15 dicembre | Nuova perturbazione, maltempo al Centro-Nord

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 15 dicembre. Nuova perturbazione in transito sul nostro Paese. Ennesimo peggioramento, con precipitazioni diffuse soprattutto al Centro-Nord.

Per la giornata di oggi, il tempo risulterà all’insegna della instabilità atmosferica su buona parte del nostro Paese. Con l’arrivo della terza perturbazione della settimana, il tempo peggiorerà rapidamente nel corso del pomeriggio soprattutto al Centro-Nord. Dopo una mattinata trascorsa tra nuvole e cielo coperto un po’ dappertutto, infatti, arriveranno le piogge, diffuse e intense, anche sotto forma di nubifragio. Le precipitazioni colpiranno principalmente Sardegna, Liguria, Toscana, Emilia, Lazio, Veneto, Friuli. Si attende la neve anche in pianura sul Piemonte a partire già dal pomeriggio.

Nord

Tempo instabile al Nord. Durante la giornata di oggi il cielo si presenterà per lo più coperto, a causa di una terza perturbazione che raggiunge le nostre regioni. A partire dal pomeriggio arrivano le piogge in Liguria, con un tempo che andrà peggiorando rapidamente. Precipitazioni che si estenderanno verso il resto delle regioni. Possibilità di nubifragio soprattutto in Liguria, Emilia Romagna, Veneto e Friuli. Si attende la neve anche in pianura sul Piemonte a partire già dal pomeriggio.

Centro e Sardegna

Anche la fascia peninsulare centrale sarà investita da una terza perturbazione atlantica. Il maltempo comincerà ad interessar le regioni centrali a partire dalla Sardegna, con le nuvole cariche di piogge abbondanti che si sposteranno rapidamente su Toscana, Umbria e Lazio, dove vi sarà possibilità di nubifragio. Precipitazioni che cadranno anche sulle Marche, e meno intensamente anche su Abruzzo e Molise.

Sud e Sicilia

Per quanto riguarda le regioni del Sud, si registra un lento aumento della pressione. Più asciutto il tempo al Meridione, con cielo coperto e nuvoloso fin dal mattino e possibilità soltanto di occasionali e deboli precipitazioni sui settori peninsulari. Si attendono schiarite, invece, nel corso del pomeriggio. Temperature miti per la stagione.

Temperature

Per quanto riguarda le temperature, le minime risultano in calo sulle isole maggiori e sulla Pianura Padana, mentre rimangono stazionarie sul resto del Paese. Per ciò che riguarda i valori massimi, si riscontra un generale aumento su tutto il Paese.

Venti

Per ciò che concerne i venti, soffieranno generalmente da moderati a forti meridionali con raffiche fino a burrasca su Sardegna, Liguria, Toscana, Lazio, Sicilia e Puglia meridionale. Soffieranno invece deboli variabili sul resto della nostra penisola.

Mari

Per quanto riguarda il modo ondoso, risulteranno da molto mossi ad agitati il mar di Liguria, il mare e il canale di Sardegna. Da mossi a molto mossi, invece, i restanti bacini italiani.