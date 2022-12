Meteo OGGI venerdì 16 dicembre | Ancora maltempo, precipitazioni al Centro-Nord

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 16 dicembre. Ancora maltempo, con la perturbazione che tiene sotto scacco il nostro Paese. Precipitazioni diffuse in particolar modo al Centro-Nord.

Per la giornata di oggi, il tempo risulterà all’insegna della instabilità atmosferica su buona parte del nostro Paese. La perturbazione continua infatti ad interessare le regioni tirreniche, la Sardegna e le aree di Nord-est. Si attendono precipitazioni di carattere anche intenso soprattutto su Toscana e Lazio, così come anche sulle coste occidentali della Sardegna. Attese molte nuvole e cielo coperto sulle regioni del Nord, con precipitazioni associate e possibilità di neve sui confini alpini e sulle limitrofe. Cielo più aperto e soleggiato, e temperature sulle aree meridionali.

Nord

Tempo instabile al Nord. Durante la giornata di oggi il cielo si presenterà per lo più coperto, a causa di una terza perturbazione che interessa il settore di Nordest con nubi diffuse e precipitazioni soprattutto sul Friuli Venezia Giulia. Cielo coperto o molto nuvoloso sugli altri settori, con possibilità di precipitazioni e di nevicate sui confini alpini e sulle zone limitrofe.

Centro e Sardegna

Anche la fascia peninsulare centrale sarà investita da una terza perturbazione atlantica. Il maltempo continua a portare nubi diffuse e precipitazioni (anche intense) soprattutto su Toscana, Lazio, Umbria e Sardegna occidentale. Cielo più aperto e contesto più asciutto, invece, sulle coste adriatiche.

Sud e Sicilia

Più asciutto il tempo al Meridione, con cielo coperto e nuvoloso fin dal mattino e possibilità soltanto di occasionali e deboli precipitazioni sui settori peninsulari. Si registra un clima mite per il periodo. Possibilità di tempo più instabile in Campania, con precipitazioni anche moderate soprattutto sulle aree del Casertano e del Napoletano.

Temperature

Per quanto riguarda le temperature, le minime risultano in calo su Liguria e Valle d’Aosta, stazionarie sulla Sardegna, e in aumento sul resto d’Italia. Per quanto riguarda i valori massimi, questi risultano in diminuzione sulla Sardegna, stazionari sulla Sicilia, e in aumento sul resto del nostro Paese.

Venti

Per ciò che concerne i venti, soffieranno generalmente moderati meridionali sulle isole maggiori e al Centro-sud peninsulare. Soffieranno invece deboli in prevalenza occidentali al Nord, tranne che per alcuni rinforzi settentrionali sulla Liguria fino alle ore più tarde della mattina.

Mari

Per quanto riguarda il modo ondoso, risulteranno da molto mossi ad agitati il basso Adriatico, il mare e il canale di Sardegna. Risulteranno invece da mossi a molto mossi tutti i restati bacini italiani.