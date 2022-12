Pitbull attacca una donna e stacca dei pezzi della sua auto [VIDEO]

Un agguato in piena regola quello subito da una donna all’interno della sua auto. Un pitbull, il cane noto per il suo potente morso, ha deciso di attaccarla mentre si trovava all’interno della sua vettura e staccare letteralmente via dei pezzi di auto.

Il video mostra il cane sollevato sul finestrino, addentare un pezzo di Tesla e staccarlo con estrema facilità da quello che si puo’ vedere. La proprietaria del cane non aveva il guinzaglio con sé.

Un’esperienza traumatica quella della giovane donna che ha poi condiviso il video su TikTok. Ha ripreso il cane, un grosso pitbull grigio, sollevato su due zampe, intento a masticare la sua autovettura. Il cane, prima si era avventato sull’auto, ne aveva danneggiato la carrozzeria, poi aveva virato sul finestrino del pilota, parzialmente aperto per addentare un pezzo di guaina e sganciarla con disinvoltura.

Pitbull attacca una Tesla: la terribile esperienza

In un altro video, sempre caricato sul profilo social della donna, si puo’ vedere quest’ultima supplicare la polizia di aiutarla mentre il cane distrugge la sua auto. Secondo quanto riportato, il cane avrebbe prima morso la proprietaria, poi inseguito la signora dell’auto. La proprietaria del cane si sarebbe dunque rifugiata a casa mentre la povera automobilista nella sua vettura.

La proprietaria del cane si è offerta di pagare i danni dell’auto e le spese mediche. Ha fatto inoltre abbattere il cane, temendo che questo potesse arrecare altri danni. Il pitbull era stato allevato fin da cucciolo dalla donna, aveva cinque anni. Si era da poco trasferita con lui nel quartiere.

Il messaggio di scuse della proprietaria del pitbull

La proprietaria del cane ha anche inviato un messaggio alla donna che ha subito l’aggressione, ed è stato poi reso pubblico: Voglio solo assicurarmi che tu stessi bene, è l’unica cosa di cui sono preoccupato, avrei preferito che mordesse me. Coprirò il conto delle spese mediche e l’intera franchigia se hai l’assicurazione o in qualsiasi altro modo tu voglia farlo, pagherò io. L abbiamo cresciuto da cucciolo fino a 5 anni e non l’ho mai visto in vita mia in quello stato. Ho chiesto di abbatterlo perché non posso permettere che qualcun altro si faccia male. Ci siamo trasferiti qui da circa 2 mesi e questo non è il modo in cui volevamo incontrare le persone qui intorno, quindi mi sento davvero male.

I commenti social

Gli utenti sui social si sono espressi su quanto accaduto. L’opinione unanime è che la donna abbia fatto bene ad abbattere il cane, commenti sicuramente legati ai numerosi fatti di cronaca connessi a questa razza, purtroppo spesso protagonista di eventi simili, anche piu’ drammatici. «Sono felice che il cane sia stato abbattuto – uno dei commenti -. I cani mentalmente sani non reagiscono in questo modo». Un altro commento invece dice: «Questo è il modo in cui ogni proprietario di cane dovrebbe agire e fare quando il proprio cane attacca lui o altri. Questo è un padrone responsabile».