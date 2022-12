Belgio, dopo la cocente eliminazione arrivano le dimissioni del CT in diretta TV: “Decisione presa prima del mondiale”

L’esperienza del Belgio ai mondiali in Qatar è stata molto deludente. Al termine dell’esperienza il CT Roberto Martinez tira i remi in barca e si dimette.

Quello vissuto dalla nazionale del Belgio è stato un mondiale certamente al di sotto delle aspettative e ampiamente deludente.

Sorteggiati nel gruppo F insieme a Marocco, Canada e Croazia, i diavoli rossi non sono riusciti praticamente mai a mostrare il loro enorme potenziale, finendo per ottenere solo 4 punti e tornando a casa con un misero terzo posto.

Già contro il Canada si era vista una prestazione tutt’altro che positiva. Una vittoria arrivata grazie ad un’unica vera occasione, salvati solo dagli errori arbitrali e dalle parate di Courtois, che ha ipnotizzato anche Davies dal dischetto.

Limiti che si sono visti anche nella gara successiva, quella in cui De Bruyne e compagni hanno perso contro il sorprendente Marocco, che è riuscito a vincere 2-0 grazie alle reti di Saiss e Aboukhlal.

L’ultima partita, quella contro la Croazia di Modric e compagni, era un vero e proprio spareggio per decidere la qualificazione agli ottavi di finale della competizione iridata. Una partita combattuta in cui il Belgio ha avuto delle occasioni clamorose, tutte sprecate incredibilmente dal suo più grande bomber, Romelu Lukaku, che ha vissuto una serata da incubo che ha condannato i suoi ad una dolorosissima eliminazione.

Un risultato altamente deludente se si pensa al grande potenziale della rosa a disposizione di Roberto Martinez. Courtois è attualmente uno dei migliori portieri al mondo, De Bruyne uno dei centrocampisti più completi del panorama internazionale, Lukaku si è dimostrato un bomber implacabile con la maglia dell’Inter, Hazard un giocatore discontinuo ma dal talento cristallino. Una vera e propria Golden Generation, come la chiamano tutti, che però non è mai riuscita a sollevare un trofeo, fermandosi solo al terzo posto del mondiale in Russia del 2018.

Le dimissioni del tecnico

Al termine della sfida con la Croazia il tecnico del Belgio Roberto Martinez ha annunciato in conferenza stampa la sua irremovibile decisione di dimettersi dal ruolo di CT della squadra: “Questa è stata la mia ultima partita come allenatore della Nazionale, non posso più continuare. Ho già salutato tutti i giocatori e lo staff. Anche se avessimo vinto il mondiale avrei lasciato, è stata una decisione presa prima del Mondiale”.

Un addio che arriva dopo un’esperienza lunga 6 anni e mezzo. Martinez era infatti arrivato nell’estate 2016 a guidare il Belgio, prendendo il posto lasciato vacante da Wilmots nel 2016. 79 partite con un bilancio di 56 vittorie, 13 pareggi e 10 sconfitte, un terzo posto a Russia2018 e un’eliminazione ai quarti di finale (per mano dell’Italia) di Euro2020.