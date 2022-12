Classifica YouTube del 2022: arriva in anteprima con tutte le curiosità

L’anno sta per finire, difatti siamo arrivati all’ultimo mese in un battito di ciglia. Sembra che dodici mesi siano passati molto facilmente, come se non li avessimo nemmeno vissuti. Ma, come accade di solito, sicuramente avremo passato molto tempo su YouTube, la piattaforma rossa che più adoriamo in assoluto.

E ciò che ci stuzzica di più, però, è il fatto che gli sviluppatori abbiano stilato diverse classifiche per premiare alcune categorie che tutti quanti noi conosciamo bene. Ora che vi abbiamo svelato l’argomento, la domanda è lecita: quali sono stati i video più visti di quest’anno?

YouTube sta per concludere il 2022 in grande: vuole ricordarci quali sono stati i video migliori che abbiamo visto in alcuni casi, e che magari dovremmo elogiare per via della loro originalità. Ce ne sono diversi e sono pure tanti, tuttavia ciò non significa che dovremmo dimenticarceli.

Per farlo ha voluto divulgare delle classifiche più che interessanti al riguardo, nelle quali avremo modo di conoscere – oppure ricordare – i video più visti di tutto l’intero anno. E perché mai perderci questa opportunità più che speciale? Ecco che cosa ha mostrato a tutti noi.

Il meglio di YouTube Italia, ed è qui

Nelle liste saranno mostrati i video italiani, inseriti per categoria ovviamente, che hanno fatto un successo strepitoso nell’arco di 365 giorni in poche parole. Vedremo la presenza anche degli Shorts, che non potranno mancare dato che sono la punta di diamante della piattaforma.

Uguale per le canzoni: riempiono i nostri cuori di gioia ogni giorno, riscaldandoli con le melodie migliori che siano mai state create. Ebbene, la classifica di YouTube è proprio questa alla fine, ovvero proporci degli ottimi video da ascoltare e vedere insieme. Ecco le classifiche:

Top 10 – Video

Italia’s Got Talent – BELLO BELLO 👨🏻‍💼 la hit di Federico Martelli a Italia’s Got Talent

Fanpage.it – Soldato russo si arrende, donne ucraine lo sfamano e gli fanno chiamare la madre: scoppia a piangere

Muschio selvaggio – Ep.77 Gli Avengers del calcio con Bonucci e Chiellini – Muschio Selvaggio Podcast

Pera Toons – POVERO GABBIANO contro Kenny – Pera Toons 105

Mr.Heang Update – 100 Days Building A Modern Underground Hut With A Grass Roof And A Swimming Pool

FavijTV – INCONTRO LA MIA EX RAGAZZA DOPO 8 ANNI

Travel Alone Idea Cheapest Private Room on Japan’s Overnight Sleeper Train 12 Hour Trip from Tokyo 寝台特急サンライズ出雲 vlog

Michele Molteni – MINI BUNKER COMPLETATO!

Uccio De Santis – Mudù – Le Brevissime dal dentista e ginecologo

NFL – Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar & 50 Cent FULL Pepsi SB LVI Halftime Show

Top 10 – Canzoni

MahmoodVEVO – Mahmood, BLANCO – Brividi (Sanremo 2022)

FedezVEVO – Fedez, Tananai, Mara Sattei – LA DOLCE VITA (Official Video)

RoccoHuntVEVO – Rocco Hunt, Elettra Lamborghini, Lola Indigo – Caramello (Official Video)

LRDLVEVO – La Rappresentante di Lista – Ciao Ciao (Official Video – Sanremo 2022)

sangiovanniVEVO – sangiovanni – farfalle (Sanremo 2022)

IRAMA OFFICIAL – Irama – Ovunque Sarai (Official Video) [Sanremo 2022]

BoomdabashVEVO – Boomdabash, Annalisa – Tropicana

dargenVEVO – Dargen D’Amico – Dove Si Balla (Sanremo 2022)

ElodieVEVO – Elodie – Bagno a mezzanotte

Warner Music Italy – Fred De Palma – Extasi (Official Video)

Top 10 – Shorts