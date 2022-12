Camminare correndo o viceversa? Con queste Super Scarpe, potrai andare a tutto tech

Siete troppo stanchi nel momento in cui camminate, oppure talmente lenti che vorreste trovare una soluzione efficace? Queste scarpe smart potrebbero essere la soluzione a tutti i nostri problemi, soprattutto per quello che hanno da offrire. Ma il costo sarà irrilevante in questo caso, oppure inciderà molto sulla scelta che faremo? Scopriamo tutti i dettagli in merito e facciamoci un’idea.

Gli ingegneri della Carnegie Mellon University hanno progettato i Moonwalker, che nonostante sembrino dei pattini a rotelle aggiungono potenza e intelligenza all’esperienza d’uso. Possono essere usati con quasi tutte le paia di scarpe, inoltre ogni unità è dotata di un motore elettrico da 300 watt che aziona un set di otto ruote in poliuretano, ma molto più piccolo e non tutto in un’unica riga.

I sensori, proseguendo, sono in grado di monitorare l’andatura dell’utente mentre gli algoritmi regolano in automatico la potenza dei motori, equilibrando il movimento del piede di conseguenza. In tal modo è possibile regolare la velocità affinché possa aumentare o diminuire man mano che chi le indossa possa camminare come meglio creda.

Se volete “correre” queste sono una buona soluzione, ma non costerà poco averle

Ma i Moonwalker possono incrementare la velocità di camminata di qualcuno fino al 250%? Sì, ed è possibile perché, normalmente, una persona cammina a una velocità compresa tra 2,5 e 4 mph, mentre queste scarpe possono spingersi sino ad una rapidità tale da aggiungere i 7 miglia all’ora, anche mentre si cammina in discesa.

A parte questo ci teniamo a riferirvi pure che hanno un’autonomia a batteria di circa sei miglia e potrebbero essere un’altra alternativa a un auto per brevi spostamenti, e poiché sono molto più piccoli di quanto si creda possono essere facilmente riposti nella scrivania o in uno zaino quando non vengono utilizzati.

Tenete bene a mente che gli Shift Robotics stanno tentando di lanciarli sul mercato tramite una azienda di crowdfunding Kickstarter che spera di raccogliere 90.000 dollari per la produzione ufficiale, ma attualmente è possibile soltanto preordinarli a 1,400 dollari per il prossimo anno.

Però, non vi nascondiamo che persino per team di ingegneri talentuoso come quello di Carnegie Mellon University alle spalle, vi è sempre il rischio che ci sia un probabile “fallimento” in questo tipo di articolo Kickstarter. In fin dei conti è un prodotto sperimentale e che potrebbe non funzionare, motivo per la quale il pagamento non è nemmeno un minimo rimborsabile.

In ogni caso gli sviluppatori sperano che possa avere un discreto successo, ma non c’è assolutamente niente che possa garantire questo esito. Purtroppo le situazioni come questa sono davvero difficili da valutare, ragione per cui dobbiamo soltanto aspettare dei risultati in futuro e vedere che cosa accadrà più avanti. Che cosa succederà? Nessuno può saperlo, dunque teniamoci informati in merito fino a quando sarà possibile farlo.