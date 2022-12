Internet è diventato una malattia? Gli italiani passano anni interi della loro vita online

Una ricerca che aveva come scopo quello di analizzare il tempo passato sul web, ha portato alla luce una verità sconcertante sulle tempistiche di utilizzo dei social da parte degli italiani. Non è una stima o un dato da prendere sottogamba, bensì una vera e propria analisi accurata che sarebbe in grado di dirci con esattezza quanto tempo viene speso su internet.

Qualcuno potrebbe pensare che sia un modo efficiente per denigrare chi lavora online oppure chi, invece, tende a svagarsi quando ha del tempo libero, ma non è così. I test sono stati svolti con un preciso obiettivo, per cui non pregiudichiamo chi ha speso mesi e mesi della propria vita per arrivare a questo risultato. Ma che cosa ci dicono gli esperti?

Secondo i dati degli analyst, gli italiani trascorrerebbero online 30 anni di vita, dove ogni anno verrebbero consumati almeno 5 mesi e 19 giorni. Si tratta di più di un terzo rispetto all’aspettativa di vita media, che per chi non lo sapesse in Italia è di 82 anni. Per farla breve restano connessi ogni settimana 61 ore, che sarebbero quasi tre giorni.

Ma come lo distribuiscono? Una parte di questo tempo è dedicato al lavoro, mentre quella restante a varie attività online, fra le quali è presente il tempo speso sulle piattaforme di streaming TV. A condurre il risultato, come avevamo parzialmente accennato all’inizio, è NordVPN, un noto servizio di rete virtuale che ha analizzato l’utenza compresa tra i 18 e i 64 anni.

Gli italiani si posizionano sesti in questa particolare classifica, superati da Taiwan, Corea, Messico, Brasile e Hong Kong, dove si passano online in media oltre 44 anni di vita. Per gli italiani essere connessi 61 ore a settimana, vale a dire 132 giorni all’anno e, appunto, 30 anni e mezzo di vita. Ma i dati ci dicono ancora di più: ecco cosa

Come viene gestita una giornata del genere?

Leggete bene: 21 ore sono dedicate al lavoro, e almeno 40 a varie attività online. La maggior parte del tempo settimanale degli italiani, equivalente a 7 ore e 44 minuti, viene speso sulle piattaforme di streaming TV, come Netflix o Disney+. Altre 7 ore e 14 minuti sono destinate ai vari social media, come TikTok, che attualmente è tra quelli più utilizzati in assoluto.

Poi, queste persone tendono a concentrare quasi 5 ore a settimana alla visione di alcuni video su diverse piattaforme – YouTube è una di quelle -, e altre 4 ore e 38 minuti vengono usate per ascoltare musica su servizi come Spotify. Infine, pare che 3 ore e 16 minuti a settimana siano dedicate per la ricerca, 2 ore e 26 minuti per l’e-commerce e 2 ore e 13 minuti per i servizi amministrativi e di online banking.

Voi come spendete il vostro tempo? Ognuno di noi ha le sue priorità e tende a controllarlo nella maniera più consona possibile, ma non sempre si riesce a farlo a quanto pare. In alcuni momenti, però, sarebbe il caso di darsi una controllata: è bene separare la vita online da quella vera.