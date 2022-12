Paura di germi e virus? Puoi acquistare Dyson Zone per purificare l’aria, uno strumento tech utilissimo

I sistemi di purificazione dell’aria sono arrivati sicuramente a livelli elevatissimi, ma stavolta Dyson ha superato se stessa. L’azienda britannica fondata dal suo omonimo Sir James, ufficialmente nel 1991 ma di fatto operativo dal 1978, ha infatti deciso di portare allo scoperto i dispositivi di purificazione dell’aria.

E quando si dice “portare allo scoperto”, si fa in senso letterale. Infatti con la sua ultima “fatica tecnologica”, al secolo Dyson Zone, l’azienda ha raggiunto lo scopo di purificare l’aria che si respira non dentro, ma fuori casa. Questo grazie a delle cuffie che sono allo stesso tempo un dispositivo per ascoltare musica ma anche per respirare aria più pulita.

A vederle sembrano una specie di elmetto spaziale: le cuffie sono quelle di tipo over ear, ai cui auricolari è attaccata una sorta di visiera, che tuttavia copre la bocca, dentro la quale sono inseriti dei filtri elettrostatici e dei filtri a carboni attivi che trattengono le particelle inquinanti fino al 99% (e fino alla grandezza di 0,1 micron) per far sì che chi le indossa respiri aria pulita.

Dyson, con l’occasione, ha anche fatto sapere costi e tempi di rilascio di questo prodotto in giro per il mondo, anche se per ora non uscirà a livello globale ma solo in zone selezionate del globo.

Habemus datam!

Dunque le cuffie Dyson Zone verranno immesse sul mercato a partire dall’inizio del 2023: a gennaio in Cina, a marzo negli States, in UK e pochi altri Stati asiatici. Il costo? Circa 950 dollari americani. Le cuffie sono, come detto, di tipo over ear, e oltre a consentire un ascolto eccellente di musica da parte degli utenti, grazie ai filtri inseriti nella visiera (che comunque è staccabile) non solo purificano l’aria che viene respirata, ma trattengono odori come fumo, liquami e aria viziata.

Si tratta di un progetto al quale il team ingegneristico di Dyson lavora da oltre 6 anni, durante i quali sono state realizzate decine di prototipi che hanno portato al prodotto finale, che è arrivato sul mercato con le giuste caratteristiche di dimensione e di distribuzione del peso per regalare all’utente il massimo comfort durante l’esperienza di utilizzo.

Si tratta di un dispositivo dedicato alla vita di tutti i giorni non soltanto dentro casa, ma anche e soprattutto fuori dalle proprie mura domestiche dove è sicuramente più probabile che si vada a respirare aria poco pulita e, quindi, c’è più necessità di avere a disposizione qualcosa che possa proteggere la propria salute.

FONTE