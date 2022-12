Diventa ufficiale: ora si potrà tenere accesso il cellulare a bordo dell’aereo grazie al 5G

Il cellulare durante un viaggio in aereo, come ben sappiamo, è severamente proibito, e le ragioni non serve neanche spiegarle dato che sia una regola in voga da diversi anni.

Tuttavia, qualcosa sta per cambiare per sempre: pare che avremo finalmente la possibilità di poter utilizzare i nostri smartphone. Ma chi o cosa ce lo permetterebbe?

In diversi momenti della giornata, come tutti quanti sappiamo bene, non dobbiamo utilIzzare il cellulare visto che non ce ne sarà possibilità. E di tanto in tanto, come nel caso dei mezzi di trasporto, sarebbe più vantaggio per tutti posarlo sino a destinazione.

Soprattutto se ci troviamo in viaggio in aereo, dove non potremo farne uso visto e considerato il classico regolamento istituito da molto tempo. Però, al contrario di quanto si potrebbe pensare, sembra che tutto stia per cambiare in positivo: non dovremo più preoccuparci di questo aspetto.

Lo diciamo per il semplice fatto che abbiamo sentito parlare di un argomento molto interessante, leggete bene. L’Unione Europea ha stabilito che le compagnie aeree potranno installare le ultime tecnologie 5G sui velivoli, permettendo ai passeggeri di usare smartphone e altri dispositivi connessi. Ma quando e come sarà possibile farlo?

Il 5G sarà ovunque e in ogni momento

Le informazioni cruciali partono dal The Brussel Times, che ha riferito con gran gioia che la copertura 5G sarà installata nell’aeromobile con dei nodi particolari, cioè degli apparati di telecomunicazione utilizzati sia in maniera complementare che autonoma, rispetto alle celle radio della telefonia mobile.

Così facendo i passeggeri potranno effettuare telefonate, inviare messaggi e gestire il traffico dati sfruttando una rete satellitare che comunica con una rete di telefonia cellulare a terra. In base a quanto studiato dagli esperti, entro il 2025 le reti 5G dovrebbero coprire tutte le aree urbane e le principali vie di trasporto.

Ma non è tutto, perché in vista del fatto che sia stato tutto programmato, le condizioni tecniche per l’uso dello spettro per le apparecchiature a corto raggio e il Wi-Fi saranno migliorate. Motivo per cui, per il 2030, il 5G dovrebbe coprire tutte le zone popolate e, le famiglie dell’UE, dovrebbero avere accesso alla connettività Gigabit. Insomma, il programma che seguiranno sarà più che ottimo.

Non vediamo l’ora di poter utilizzare il telefono durante il viaggio in aereo, che sino a questo momento non ha fatto altro che annoiarci ogni volta che provavamo a farlo. Certo, per fortuna non dura troppo tempo dato che siano rapidi i voli, ma resta il fatto che sia davvero fastidioso da sopportare. Ora, per via delle nuove direttive europee, non sarà più necessario.

Riportiamo, in conclusione, un commento di Thierry Breton, il Commissario UE del mercato interno: “Il cielo non rappresenta più un limite in termini di alta velocità e connessioni ad alta capacità. Il 5G renderà possibile servizi innovativi per le persone e opportunità di crescita per le imprese europee”.