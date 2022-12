Lasciare ad una AI la possibilità di uccidere i criminali: la proposta che lascia tutti a bocca aperta

I tribunali, soprattutto in America, non sempre sono dell’idea che condannare a morte un detenuto possa essere la soluzione migliore in quel preciso momento. Certo, bisognerebbe valutare i casi nella maniera più oggettiva possibile, ma ciò non toglie che il più delle volte sia sbagliato arrivare a tanto.

Forse è proprio per questo motivo che le intelligenze artificiali, in un futuro prossimo, saranno in grado di prendere queste tipo di decisioni meglio di quanto potremmo fare noi. È il piano che si pensa possa avere luogo in futuro: i robot e gli algoritmi potrebbero diventare dei veri e propri giudici.

Succederà sicuramente e noi dovremo prepararci per il grande evento, che per quanto non possa piacerci sarà il principale protagonista del futuro probabilmente. Parliamo del fatto che le IA e i robot avranno dei compiti molto più complessi in futuro, che se da un lato semplificheranno la vita a tutti gli esseri umani, dall’altro la renderanno più particolare.

Ma non stiamo parlando di progetti ambiziosi che potrebbero portare tutti quanti noi ad ottenere dei benefici, bensì di una idea di cui si sta discutendo adesso e che cambierebbe la nostra visione del mondo in maniera radicale. Ebbene, questo è quello che vorrebbero fare: impiegare i robot per uccidere i sospettati. Chi vorrebbe mandare avanti una richiesta così tanto assurda?

I robot come possibili sostituti alle armi

La proposta è stata fatta dal SFPD, acronimo di dipartimento di polizia di San Francisco, la quale – se andasse in porto – permetterebbe di uccidere i sospettati tramite i robot. Ovviamente non in tutti i casi come ci si potrebbe aspettare, bensì in alcune situazioni estreme dove il loro intervento potrebbe essere necessario. In altre parole saranno impiegati al posto degli esseri umani, magari per evitare di perdere agenti di polizia in circostante pericopose

I robot, data l’occasione, non dovranno essere sfruttati al di fuori di addestramento e simulazioni, arresti criminali, incidenti critici, vicende urgenti, esecuzioni di un mandato o durante le valutazioni di dispositivi sospetti. Come ci spiegano in maniera attenta, ci fanno sapere che: “Saranno utilizzati solo come opzione di forza mortale quando il rischio di perdita di vite umane per membri del pubblico o ufficiali è imminente e supera qualsiasi altra opzione disponibile“.

La domanda resta sempre la stessa: è possibile per i robot distinguere le situazioni, e soprattutto dare loro modo di uccidere un uomo? È probabile che verranno armati, tuttavia non funzioneranno in autonomia: verranno guidati da remoto e, servendosi di esplosivi, questi verranno posizionati sui dispositivi o su un drone per poi essere lanciati contro il criminale da colpire. Il finale, beh, non serve neanche spiegarlo: morte certa.

Che questo possa essere il tipo di “protezione” che i cittadini desiderano? Non molti sono a favore del progetto, e a momenti non serve neanche spiegare il motivo. Speriamo soltanto che sappiano quello che fanno, altrimenti potrebbe succedere un disastro.