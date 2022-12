Un traduttore tascabile sempre a portata di mano? Con il Vasco Translator V4 potrete parlare fino a 108 lingue

Non tutti sono così bravi a parlare ogni lingua conosciuta, tant’è che a volte si fatica addirittura ad impararne di nuove dato che sia difficile capirle in poco tempo. Grazie a tecnologie come Google Traduttore, oppure altri strumenti simili, la vita è diventata decisamente più facile.

Sarà anche meglio adesso grazie all’introduzione di un nuovo oggetto tech altamente particolare, il quale potrà darci l’innata capacità di parlare più di cento lingue. Ma quale incredibile gadget sarebbe in grado di offrirci un tale beneficio?

Vasco Electronics ha sviluppato il Vasco Translator V4, un traduttore istantaneo vocale che supporta 108 lingue. Ed oltre ad essere dotato di un display da 5″, pare che sia anche in grado di effettuare la sintesi vocale per permetterci di parlare ogni lingua possibile. Assomiglia ad un cellulare e, come abbiamo accennato, può tradurre voci, testi e foto.

L’accuratezza delle traduzioni si aggira al 96%, ovvero un valore molto elevato dovuto al fatto che Vasco Translator V4 non faccia uso soltanto di un solo motore di traduzione, ma anche di quello più adatto in base alla combinazione linguistica selezionata. A parte le caratteristiche tecniche, la sua nascita è più che importante.

Chi non è abituato a parlare più di una o due lingue, ovviamente farebbe fatica ad impararne altre dal momento che ce ne siano di diverse sparse in ogni Paese. Che sia per una questione di curiosità o di interesse professionale, Vasco V4 ci verrà incontro offrendoci le soluzioni migliori per quanto riguarda la lingua da parlare mediante le traduzioni.

Le traduzioni del dispositivo sono efficienti, ma in che modo si eseguono?

Per far sì che funzionino, i traduttori necessitano della connessione Internet. Ecco perché Vasco Translator V4 è dotato di una scheda SIM gratuita che consente al dispositivo di tradurre senza limiti né costi in quasi 200 nazioni. Inoltre, avendo un volume abbastanza alto, la voce può risultare essere gradevole da ascoltare anche in ambienti molto rumorosi, come aree metropolitane, aerei in volo e centri molto affollati.

Infine, ma non per importanza, vogliamo parlare della sua resistenza. Vasco Translator V4 è resistente a spruzzi d’acqua, polvere e anche a cadute accidentali, impedendoci di frantumarlo in mille pezzi con un semplice urto o impatto dannoso per qualunque altro dispositivo. Non ci sarà più bisogno di preoccuparsi della sua integrità, piuttosto evitiamo di tenerlo in posizioni sconsiderate oppure di sottovalutare la sua efficacia.

Ma la vera domanda è un’altra: ci avrà interessato così tanto questo prodotto? Crediamo fortemente che sia un buon prodotto da acquistare, anche perché sarebbe in grado di aiutarci nei momenti più difficili. Capiterà sicuramente di dover parlare in un’altra lingua o di dover tradurre un testo nello specifico, ragione per cui ignorare la sua esistenza riteniamo che sia un grave errore.

Voi siete della stessa opinione, oppure non la pensate in egual misura? Possiamo capirlo dopotutto, ma ragionate in maniera obiettiva: forse potrebbe essere il miglior traduttore della vostra vita. A momenti anche Google Translatr potrebbe ingelosirsi!