Bollette bassisime e casa più bella: non è un sogno ed è per tutti

Se chiedessimo oggi a un qualunque cittadino del mondo cosa desidera di più al mondo, risponderebbe che vuole delle bollette più basse. Effettivamente il caro energia non è un problema da poco, considerata la situazione globale tra guerra in Ucraina e conseguenze.

Forse però si può fare qualcosa per realizzare questo desiderio. Si parla tanto di fotovoltaico come metodo alternativo di accumulo di energia rinnovabile, ed effettivamente è noto che chi adotta questo tipo di impiantistica ha trovato giovamento nella spesa mensile del riscaldamento, avendo meno necessità di consumare gas. Peccato che spesso l’installazione di pannelli fotovoltaici sia osteggiata dalla pubblica amministrazione in quanto “deturpa” la paesaggistica.

A questo problema ha tuttavia pensato l’azienda italiana con sede a Bari chiamata Senec, specializzata in energia rinnovabile, che ha importato dalla Svizzera delle tegole realizzate dall’azienda elvetica Megasol. Si tratta di vere e proprie tegole, per l’occasione ribattezzate SENEC.tile, da apporre sui tetti al posto del tradizionali pannelli fotovoltaici, restituendo alla casa un aspetto esteticamente rispondente alle norme vigenti ma conferendo anche un maggior calore con una minore spesa.

SENEC.tile: quanti vantaggi!

Le SENEC.tile sono delle tegole a tutti gli effetti, che non necessitano di ulteriori lamiere o impianti ma possono essere installate “a vivo”, e sono disponibili in due colorazioni: terracotta e grigio antracite. La particolarità di queste tegole è che non riflettono il sole, dunque rendono un effetto opaco come lo renderebbe anche una classica tegola in terracotta. Inoltre il loro aspetto le rende perfette per non “deturpare” la paesaggistica e quindi questo le rende perfette sia per le grandi città, sia per i piccoli centri abitati dove il “valore storico” influisce molto sulla tecnologia.

Tutte di altezza standard di 38 cm, le tegole SENEC.tile sono disponibili in 3 diverse misure: 40 cm, 105 cm e 170 cm. Naturalmente, a fronte del fatto che sembrano un vero e proprio tetto, ci sono tuttavia delle caratteristiche che le differenziano un po’ dal classico pannello fotovoltaico. Questo inoltre le rende meno potenti dei pannelli tradizionali, anche se dalla loro c’è il fatto che coprendo tutto il tetto, mentre il pannello classico ne copre una sola parte, vanno a compensare quella porzione di potenza che si perde nella loro composizione.

Un altro dei vantaggi di queste tegole è il sistema di aggancio chiamato Match: oltre a gestire la distribuzione della corrente, questo sistema consente alle tegole fotovoltaiche di posarsi su travetti di legno tradizionali in modalità sovrapposta, così da rendere il tetto del tutto impermeabile. La flessibilità di installazione permette anche il posizionamento a file sfalsate, e permette anche di mescolare tipi di tegola diversa, dal momento che l’altezza è standard.

